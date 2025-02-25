Депозит, недвижимость или акции: экономисты назвали лучший источник пассивного дохода в России в 2025 году

Открытие депозитного счета — лучший способ превратить свои накопления в пассивный доход. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Первым шагом к накоплению в любом случае должны стать сокращение расходов и формирование резервного капитала. Начинать инвестировать можно сразу после того, как появилась возможность откладывать деньги.

При небольших сбережениях экономист посоветовала открыть депозитный счет. Депозит отличают понятные условия инвестирования, высокие процентные ставки на данный момент и минимальные риски потери капитала, поскольку все банковские вклады и счета частных лиц застрахованы. Если у банка отзывают лицензию, вкладчики гарантированно получают свои средства в пределах 1,4 млн рублей, отметила Проданова.

«Инвестирование в фондовый рынок может также приносить неплохие дивиденды и процентные выплаты. Если есть возможность и желание разобраться с фондовым рынком, акциями и облигациями, которые на нем обращаются, можно рассмотреть данный вариант. Деньги на брокерских счетах, к сожалению, не застрахованы», — добавила эксперт.

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Драгметаллы — неплохой консервативный вариант для инвестирования, подходящий для длительной «заморозки» капитала. По словам Продановой, хорошо зарабатывать на золоте можно при сроках инвестирования от 10 лет.

Покупка недвижимости для сдачи в аренду при наличии необходимой величины стартового капитала — это не только стабильный пассивный доход, но и актив, который всегда будет расти в стоимости, если серьезно отнестись к его выбору. Однако покупать квартиру на этапе котлована в настоящее время рискованно, заявила Проданова. Несмотря на то, что цена на квадратные метры на старте продаж привлекательна, риски банкротства застройщиков сейчас очень высоки.

«Покупка недвижимости для последующей сдачи в аренду за счет ипотечного кредитования — вариант нерентабельный. Заемный капитал очень дорогой. Подобного рода инвестиции не оправданы», — считает эксперт.

Желая преумножить свой капитал, стоит всегда быть в курсе экономических новостей и изменений на рынке. Кроме того, необходимо диверсифицировать вложения, чтобы снизить риски инвестирования, заключила Проданова.

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