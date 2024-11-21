Депутат Милонов предложил запретить подросткам до 14 лет пользоваться соцсетями без разрешения родителей

В Австралии приняли закон, который ограничивает доступ к социальным сетям лицам, не достигшим 16 лет, сообщил премьер-министр страны Энтони Альбанезе. Подобные меры когда-нибудь будут введены и на территории России, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Он напомнил, что уже выступал с подобной инициативой в 2018 году.

«Шестнадцатилетним тоже можно разрешить доступ к соцсетям, я бы все-таки сделал порог до 14 лет, когда наступает ограниченная дееспособность гражданина. То есть если у человека нет документа, идентифицирующего личность — паспорта», — пояснил депутат интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В соответствии с семейным кодексом, продолжил Милонов, обязанность воспитания детей лежит на родителях, а социальная сеть — это место общения детей с неограниченным кругом лиц.

«Безусловно, это влияет на его ощущение мира, на его ценности, и родители это не контролируют. Поэтому в данном случае запрещать на надо, но нужно исключить доступ без разрешения родителей. Они должны осознавать все последствия и контролировать ребенка. Если он общается в соцсетях, значит, родители подтверждают это через свою личную запись, они дают ему право зарегистрироваться. И вот тогда пусть общаются», — пояснил депутат.

В таком случае, по словам парламентария, родители смогут защитить своего ребенка от нежелательного общения.

«Ведь они не хотят, чтобы их дети общались с педофилами, наркоманами, либералами, веганами и бинарными личностями. Не дай Бог с какими-нибудь тарологами. Поэтому, надо все-таки спросить у мамы и папы, хотят ли они, чтобы тарологи со своими черными ногтями лезли к нашим детям», — заключил он.

Ранее депутат подверг критике инициативу перехода на четырехдневную рабочую неделю для многодетных семей.