Проект Никиты Михалкова по открытию турцентра на месте съемок «Утомленные солнцем — 2» закрыли: денег нет

Режиссер Никита Михалков с 2016 года пытался открыть туристический центр на месте съемок фильма «Утомленные солнцем 2: Цитадель» в Нижегородской области. Проект позиционировался как патриотический — с изучением истории армии России. Михалков создал ООО «Цитадель» и приехал на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) с целью найти финансирование на 7 млрд рублей. Но денег никто не выделил. Как стало известно интернет-изданию «Подмосковье сегодня», ООО «Цитадель» было закрыто налоговой из-за того, что в течении 10 лет не показывало никакой активности.

Проект «Цитадель», названный в честь первой части дилогии «Утомленные солнцем — 2», режиссер Никита Михалков вынашивал с 2016 года. Он собирался открыть в Нижегородской области тематический туристический центр — на месте съемок фильма. Режиссер обещал, что помимо отдыха, постояльцы центра смогут узнать историю армии России, а заодно и прогуляться среди декораций фильма.

Задумывалось, что Михалков сможет там же устраивать мастер-классы для студентов, для которых предполагалось построить общежитие. На реализацию «Цитадели», по подсчетам режиссера, нужно было 7 млрд рублей.

В 2016-м он зарегистрировал одноименное ООО. И в том же году отправился в поисках инвестора на Петербургский международный экономический форум. Но ни частных, ни государственных средств для старта проекта найти не удалось. После 2016-го Михалков перестал его упоминать.

Теперь, как стало известно интернет-изданию «Подмосковью сегодня», нижегородская налоговая решила закрыть ООО «Цитадель» Михалкова из-за отсутствия активности в течении 10 лет.

