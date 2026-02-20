Дешево и сердито: российские химики придумали, как за копейки проверять качество виски и меда

Рынок алкоголя в России и мире регулярно сталкивается с проблемой подделок, и виски — один из лидеров по количеству фальсификата. Традиционные методы выявления поддельного алкоголя требуют сложного и дорогостоящего оборудования. Прорыв в этом направлении совершили ученые химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, предложившие простое и эффективное решение.

Команда исследователей под руководством доктора химических наук Михаила Беклемишева адаптировала модифицированный метод флуориметрии для нужд пищевой промышленности. Разработка получила поэтичное название «флуоресцентный язык» и относится к категории методов «отпечатков пальцев». Суть технологии в том, что каждый образец дает уникальную аналитическую «картинку» (спектр), математическая обработка которой позволяет выявить малейшие различия между продуктами.

Как пояснили в МГУ, классический флуоресцентный анализ не всегда давал полную картину. Химики пошли дальше и предложили добавлять к образцу виски специальные флуорофоры — вещества, меняющие свой спектр свечения в зависимости от состава напитка. Эксперименты показали, что использование всего одного коммерчески доступного флуорофора (трис-бипиридилат рутения (2+)) позволяет успешно различать до 16 видов виски. По точности новая методика не уступает дорогостоящему сочетанию высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрией, но при этом значительно дешевле и быстрее.

Исполняющий обязанности декана химфака Степан Калмыков отметил, что разработка способна решать широкий спектр задач. Метод позволяет не только идентифицировать производителя алкоголя по типу сырья и месту производства, но и выявлять фальсификаты других продуктов — например, меда и биологически активных добавок. В перспективе ученые надеются применить «флуоресцентный язык» и в медицине — для диагностики заболеваний по анализам плазмы крови. Результаты исследования уже опубликованы в авторитетном научном издании Microchemical Journal.

Ранее стали известны продукты, которые помогают восстановиться после алкоголя.