Десятилетнее исследование в Австралии показало простой способ снизить риск переломов в старости

Австралийские ученые выяснили, какой популярный напиток может стать простым помощником в сохранении здоровья костей у пожилых женщин. Результаты масштабного десятилетнего исследования с участием почти 10 тысяч человек показали, что регулярное употребление чая связано с небольшой, но статистически значимой прибавкой в плотности костной ткани.

Как пояснил соавтор исследования Энву Лю из Университета Флиндерса, даже минимальное улучшение плотности костей на уровне популяции может снижать риски переломов, что особенно важно в пожилом возрасте. Наблюдения подтвердили, что у женщин, которые регулярно пили чай, плотность костной ткани в области бедра была немного выше по сравнению с теми, кто его не употреблял.

Ученые предполагают, что позитивный эффект чая может быть связан с содержащимися в нем катехинами — биологически активными соединениями, способными замедлять потерю костной массы.

Параллельно исследование прояснило влияние другого популярного напитка — кофе. Оказалось, что умеренное его потребление (до пяти чашек в день) не оказывало негативного влияния на кости. Однако превышение этой дозы было связано со снижением минеральной плотности костной ткани.

Этот эффект был особенно выражен у женщин, регулярно употреблявших алкоголь. Специалисты считают, что высокие дозы кофеина могут нарушать усвоение кальция, но добавление молока в кофе способно частично компенсировать этот негативный эффект.

Исследователи сделали акцент на умеренности, призвав не отказываться от кофе полностью, а лишь контролировать его количество. Полученные данные дают практические рекомендации по формированию пищевых привычек для поддержания прочности скелета в старшем возрасте.

