«Замена кофе» с оговорками: врачи из Новосибирска рассказали всю правду о цикории

Новосибирские специалисты рассказали, кому полезен, а кому может навредить напиток из цикория, часто выбираемый как альтернатива кофе, передает «НГС».

По словам врачей, основная польза растения связана с содержащимся в корне инулином. Как пояснила заведующая детским отделением клиники «Смитра», врач-педиатр Мария Карасенко, это пребиотическое волокно служит питательной средой для кишечной микрофлоры, улучшая ее состав. Нутрициолог Ольга Баян добавила, что инулин стимулирует рост полезных бифидо- и лактобактерий, что положительно влияет на пищеварение, иммунитет и даже настроение за счет связи с выработкой серотонина. Эксперт также отметила способность цикория помогать в стабилизации уровня сахара в крови и снижении тяги к сладкому благодаря влиянию на обмен глюкозы.

Мария Карасенко сообщила, что цикорий также содержит витамины группы В, витамин С, органические кислоты и каротин. К полезным эффектам она отнесла снижение стресса, успокоение нервной системы, нормализацию давления, улучшение работы печени и сердца, а также сохранение тонуса без стимулирующего воздействия кофеина.

Напиток разрешен при беременности в умеренных количествах и детям с года, но введение в рацион должно быть постепенным из-за риска аллергических реакций. Ольга Баян рекомендовала употреблять цикорий с молоком, растительными напитками или водой, а также использовать его в смузи и десертах.

Однако медики предупредили о строгих ограничениях. Суточная доза растворимого цикория для здорового человека не должна превышать 3 столовых ложек (50–60 граммов). Превышение дозировки опасно для людей с желчнокаменной и мочекаменной болезнями, сосудистыми заболеваниями и варикозом. Оптимальной нормой названы 1–2 чашки в день, при этом пить натощак не рекомендуется. Как подчеркнула Ольга Баян, желчегонный эффект напитка может спровоцировать движение камней, а стимуляция выработки желудочного сока способна вызвать изжогу у людей с гастритом, рефлюксом или язвой.

