Старовойт покончил жизнь самоубийством после отставки с поста главы Минтранса: новые подробности трагедии

Бывший глава Минтранса и экс-губернатор Курской области Роман Старовойт найден мертвым в Одинцово в понедельник, 7 июля. Основная версия следователей — самоубийство. Что известно о произошедшем и карьере чиновника — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тело нашли в машине

Утром 7 июля президент России Владимир Путин снял с должности главы Минтранса Романа Старовойта. Исполняющим обязанности министра транспорта стал Андрей Никитин, после глава государства выбрал его на должность министра. Премьер-министр РФ внес в Госдуму кандидатуру Никитина на пост руководителя ведомства.

Вечером того же дня в телеграм-канале Baza появилась информация о том, что Старовойт покончил с собой в своем доме в подмосковной деревне Мякинино. Однако чуть позже телеграм-канале Mash сообщил, что тело Старовойта обнаружили в его автомобиле «Тесла» сегодня около 15:00 — в парке имени Малевича у деревни Раздоры в Одинцовском городском округе. Shot пишет, что рядом с телом Старовойта обнаружили наградное оружие, которое он получил от МВД в 2023 году за содействие в выполнении задач. Оружие Старовойту вручил Виктор Косарев — начальник Управления МВД России по Курской области.

Одна из причин трагедии может быть связана с проблемами чиновника во время работы в Курской области. По информации источника телеграм-канала «112», на Старовойта дал показания бывший губернатор региона Алексей Смирнов, задержанный недавно за хищения при возведении фортификационных сооружений в области.

До того как занять пост в Минтранса, Старовойт руководил Курской областью. В мае 2024 года его место занял Алексей Смирнов — первый заместитель Старовойта и глава правительства региона. Через 2,5 месяца после того, как Старовойт перешел на федеральный уровень, украинские военные вторглись на территорию Курской области. К 12 августа они контролировали 28 населенных пунктов, а глубина их проникновения в регион составила 12 км. Власти объявили о полном освобождении Курской области в мае 2025 года.

В декабре 2024 года Смирнов ушел в отставку. Как объяснял Старовойт, из-за провала коммуникации с жителями приграничья. Спустя некоторое время правоохранительные органы стали сообщать о коррупционных злоупотреблениях в регионе, связывая их со строительством оборонительных сооружений на границе. Позже в отношении него было заведено дело о мошенничестве.

В свою очередь, телеграм-канал Mash пишет, что в отношении Старовойта также возникли подозрения в мошенничестве в особо крупном размере в период его работы в регионе. Формальным основанием для подозрений послужил тот факт, что чиновник подписал решение оперативного штаба Курской области, в котором Корпорация развития Курской области была определена генеральным подрядчиком. Это решение позволило корпорации получить разрешение на использование 19 млрд рублей из бюджетных средств и самостоятельно определять субподрядчиков.

По информации Mash, показания о возможной причастности Романа Старовойта к нарушениям при строительстве фортификационных сооружений дали бывший генеральный директор корпорации Владимир Лукин и депутат Курской областной Думы Максим Васильев. Оба они в настоящее время находятся под стражей. Кроме того, следствие проверяет возможную причастность Старовойта к нарушениям в сфере закупок медикаментов для больниц региона и к провалу транспортной реформы в Курске. В период работы бывшего губернатора была заключена концессия, которая должна была привести к реконструкции трамвайных путей и поставке новых вагонов в полном объеме. Однако этого не произошло. Была проведена лишь частичная реконструкция, договор был приостановлен, а бюджетные средства потрачены.

По данным телеграм-канала Shot, Старовойту могло грозить до 20 лет колонии по уголовному делу по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и части 4 статьи 160 (растрата).

Следователи устанавливают обстоятельства смерти Старовойта. Основной версией рассматривается самоубийство, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Фото: [ сommons.wikimedia/Kurskadm ]

От администрации Санкт-Петербурга до Минтранса

Роман Владимирович Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске. В 1995 году окончил Балтийский государственный технический университет имени Устинова в Санкт‑Петербурге, по специальности «Импульсные тепловые машины», а в 2008 году получил диплом Северо‑Западной академии государственной службы (ныне РАНХиГС) по направлению «Государственное и муниципальное управление». После университета работал исполнительным директором АО «Региональное инвестиционное агентство», генеральным директором НПФ «Промышленный» и владельцем и директором строительной компании «Стройинвест».

С 2005 по 2010 год трудился в администрации Санкт‑Петербурга: сначала начальником отдела работы с инвесторами, затем первым заместителем председателя Комитета по инвестициям и стратегическим проектам. В 2010-2012 годах — референт и заместитель директора Департамента промышленности и инфраструктуры Аппарата правительства РФ.

22 ноября 2012 года назначен руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор), оставаясь на этой должности до 28 сентября 2018 года. В качестве главы Росавтодора координировал масштабные проекты по реконструкции дорог и внедрению технологий качества.

С 1 по 10 октября 2018 года — заместитель министра транспорта РФ, прежде чем перейти в курское руководств. 11 октября 2018 года назначен временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, затем избран на пост официально (с 16 сентября 2019 по 14 мая 2024 года).

14 мая 2024 года Государственная Дума утвердила его назначение на должность министра транспорта РФ, указы подписаны президентом РФ. Как министр, он курировал цифровизацию транспортной системы, международные коридоры, порты и авиаперевозки; в июле 2024 года распределил обязанности среди замов. 7 июля 2025 года освобожден от должности.

Был женат на Светлане Старовойт. В 2021 году они развелись. У них есть две дочери. Старовойт был награжден орденами Почета, Александра Невского и Дружбы.

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