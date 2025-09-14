Детство в Баку, сцена и бурная личная жизнь: биография Петросяна к 80-летию

16 сентября отмечает день рождения Евгений Ваганович Петросян — советский и российский артист эстрады, народный артист РСФСР, один из самых известных юмористов страны. Ему исполняется 80 лет. Что известно о жизни великого комика — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Армянин из Баку

Евгений Петросян родился 16 сентября 1945 года в Баку в смешанной армяно-еврейской семье. Отец, Ваган Межлумович (Миронович) Петросянец, преподавал математику в Азербайджанском педагогическом институте, мать, Белла Григорьевна, была домохозяйкой с образованием инженера-химика.

С детства Петросян увлекался сценой. В школьные годы он участвовал в самодеятельности в бакинских клубах и домах культуры, выступал с баснями, стихами, фельетонами, играл сценки и вел концерты. Среди его однокурсников в самодеятельности был Муслим Магомаев. После окончания школы в 1961 году он приехал в Москву и окончил Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства, где его наставниками были Рина Зеленая и Алексей Алексеев. С 1962 года, в возрасте 17 лет, начал профессиональную сценическую карьеру.

С 1962 по 1974 год Петросян работал в жанре конферанса, первые два года выступал под псевдонимом Евгений Петров. С 1964 по 1969 год он был конферансье в оркестре Л. О. Утесова, а с 1969 по 1989 год служил в Москонцерте. В 1970 году получил третью премию на IV Всесоюзном конкурсе артистов эстрады.

В 1979 году был образован Театр эстрадных миниатюр Петросяна. При театре создан Центр эстрадной юмористики с уникальными материалами по истории эстрады XIX–XX веков. В 1985 году он окончил отделение режиссеров эстрады ГИТИСа и в том же году получил звание Заслуженного артиста РСФСР. С 1988 года является ведущим артистом и художественным руководителем Московского концертного ансамбля эстрадных миниатюр. В 1991 году стал Народным артистом РСФСР, а в 1995 году указом президента РФ награжден орденом Почета.

Согласно опросу ВЦИОМ от 1 апреля 2019 года, Петросян занял второе место среди любимых россиянами юмористов после Михаила Задорнова.

Личная жизнь

Первая жена — балерина Белла Кригер, погибшая в аварии. У пары родилась дочь Викторина, которая стала историком, искусствоведом и продюсером. Вторая жена — Анна Ивановна Козловская, дочь оперного певца Ивана Козловского, брак длился полтора года.

Самый долгий брак был с Еленой Степаненко, артисткой эстрады, юмористкой и заслуженной артисткой РФ. Брак длился с 1985 по 2018 год. После Петросян женился на своей помощнице и концертном директоре Татьяне Брухуновой. Пара расписалась в декабре 2019 года. У них родился сын Ваган и дочь Матильда.

Спустя более чем полвека на сцене Евгений Петросян продолжает активно работать, выступает с концертными программами и остается одним из главных символов отечественного юмора. Для многих поколений он — не просто артист, а целая эстрадная эпоха.

