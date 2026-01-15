Девелопер «Донстрой» анонсировал вход на рынок доходного жилья в Москве

Крупный российский девелопер «Донстрой» начинает строительство своего первого доходного дома. Объект, общей площадью около 16,5 тысяч квадратных метров, расположится в составе нового квартала жилого комплекса «Символ» в районе Лефортово на востоке Москвы.

Как сообщили источники издания «Коммерсантъ», компания уже получила разрешение на возведение целого квартала площадью 108 тысяч кв. м. Эксперты оценивают возможные вложения в строительство всего квартала в 23–25 миллиардов рублей. Непосредственно возведение самого доходного дома, по разным оценкам специалистов, может обойтись застройщику в сумму от 4 до 6 миллиардов рублей.

Рынок доходных домов в России пока крайне невелик, и успешно реализует подобные проекты в столице, в основном, «Дом.РФ». Эксперты отмечают, что доходные дома генерируют стабильный денежный поток и привлекают крупных девелоперов как инструмент диверсификации бизнеса, несмотря на относительно невысокую доходность в районе 7%.

По мнению аналитиков, первый подобный проект «Донстроя» будет пользоваться спросом благодаря высокой степени готовности объекта, хорошей транспортной доступности и общей ситуации на рынке, где многие потребители, сталкиваясь с ростом цен на жилье и высокими ипотечными ставками, предпочитают аренду покупке.

Ранее сообщалось, что средняя цена комнаты в петербургской коммуналке упала до 2,65 млн рублей.