Дима Билан назвал дату своей свадьбы: что известно о личной жизни артиста

В 43 года известный российский певец Дима Билан все еще холост. У артиста было много попыток создать семью, но они не увенчались успехом. На днях Билан опубликовал в соцсетях ролик, в котором примерил виртуальную маску, показывающую, сколько лет ему придется ждать этого события. Результат — 340 лет ожидания. Таким образом, он женится после 2365 года.

Несмотря на сложности в личной жизни, романов в Дмитрия было достаточно много. Он также не раз высказывался насчет желания иметь детей. Подробнее об этом — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Личная жизнь

Когда будущий победитель «Евровидения» переехал в Москву, у него начались отношения с дочерью Владимира Винокура — Анастасией. На тот момент артисту было 22 года, а девушке 18. Несмотря на то, что шли разговоры о свадьбе, пара рассталась. Ходили слухи, что против их отношений был сам Винокур, но он опроверг эту версию.

Следующей избранницей Димы Билана стала телеведущая и модель Елена Кулецкая. Пара встречалась до победы певца на «Евровидении». Он даже обещал, что в случае победы женится на Елене, но свадьбы не было. Позже артист подтвердил слухи о «пиаре» с помощью этих отношений после «Евровидения».

Короткий роман с участницей группы «Тату» Юлией Волковой начался во время отборочного тура «Евровидения», но, по словам самой Волковой, вскоре они поняли, что не смогут быть вместе.

Почти стал отцом

На данный момент у артиста нет детей, и он ни разу не был в официальном браке. Сам артист заявлял, что не планирует детей до 40 лет, так как «не все открыл в этой жизни». Но и к 43-м годам претенденток на роль жены и матери будущих детей у Димы пока нет.

Фото: [ соцсети ]

В 2023 году певец признавался, что всегда хотел много детей — 9 или 10. Кроме того, Билан заявил, что у него два крестника, которые дали понять, что «носиться с новорожденными» ему неинтересно. «Другое дело, когда они начинают говорить, формулировать какие-то мысли», — отметил тогда Билан.

Также известно, что в 2019 году певец уже попытался стать отцом. Он признался, что от него забеременела женщина, которую он считал идеальной претенденткой на роль матери, однако на третьем месяце пара потеряла двойню из-за выкидыша.

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