Наигралась в семью: уехавшая в деревню с мужем Настя Ивлеева еще вернется в шоу-бизнес

Многие поклонники Анастасии Ивлеевой удивлены переменами в ее жизни: недавно блогерша вышла замуж, сменила имидж и переехала с любимым в деревню. Среди подписчиков бытует мнение, что это не ее личный выбор, а влияние нового супруга — Филиппа Бегака. Однако поведение Насти — это проявление ее личности, которую никто раньше не видел, возможно, даже она сама, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Марианна Абравитова.

По словам эксперта, замужество — это очень серьезный шаг. Многие люди в этот момент полностью растворяются в новом ощущении себя.

«Думаю, что Настя Ивлеева не потеряла себя. Скорее, нашла себя в новом образе, в новом понимании себя семейной женщины. Да, в деревне. Да, рядом с мужем. И думаю, что сейчас она получает удовольствие от этого нового ощущения. Как она выглядит, возможно, соответствует именно ее пониманию замужней женщины», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также она отметила, что в домашней обстановке, тем более в деревне, люди не выглядят также, как на экране в различных программах.

«Поэтому люди, которые сравнивают эти два момента, не правы. Когда они сами собираются отмечать какой-то праздник, надевают на себя самое лучшее, наносят макияж, делают прическу, но дома они так не ходят, когда проводят время с семьей. Каждый имеет право на то, чтобы быть самим собой», — продолжила эксперт.

В разные моменты люди бывают разными, так как примеряют на себя различные роли и имеют субличности — жена, дочь, мать, профессионал в какой-то сфере, подруга и другие.

«Сейчас Настя демонстрирует свою субличность замужней женщины. Это такая же личность Насти Ивалеевой, только часть ее, которую мы раньше не знали. Возможно, она сама про нее не знала. Дай Бог, чтобы ей понравилось в этой роли, чтобы была гармония», — отметила Абравитова.

Фото: [ соцсети ]

Однако публичные люди, которые достигли яркого успеха, потому что очень к нему стремились, не могут долгое время находиться без него. По словам эксперта, он необходимым им как воздух.

«Есть высокая вероятность, что шоу-бизнес будет манить ее в такой же степени, как и раньше, через эту паузу, в которой она находится. Поэтому нужно осознанно находиться в этой роли, понимать ценность семьи, взвешивать все. И, чтобы не терять себя, находиться в осознанной точке, так как, если приходит понимание, что «наигралась в семью» и пора обратно, — надо делать то, что душа велит, не надо цепляться за семью, если это понимание осознанное и взвешенное», — подчеркнула психолог.

Кроме того, у гармоничных личностей получается объединить и шоу-бизнес, и семью. Так живут многие известные артисты.

«Будучи действительно глубокими, умными людьми, они сумели сохранить и свою любовь, и семейную ячейку. Может быть, вообще захочется отойти от всяких шоу и пропалывать грядку, окучивать и собирать урожай до конца жизни. Это дело выбора. Не будем Насте мешать, самое главное, чтобы она делала это с удовольствием и была счастлива», — заключила психолог.

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