Украинский лидер Владимир Зеленский не осмелится напасть на Москву в День Победы, однако попытается прорвать оборону российской армии в Курской области. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Сергей Маркелов.

«ВСУ пробуют застолбить плацдарм в Курской области, но это опять же вопрос политический, чтобы сохранить присутствие в российском регионе», — сказал эксперт.

Для украинских бандформирований, подчеркнул Маркелов, самый простой способ пробраться в Курскую область через поселок Теткино, который географически почти окружен Украиной. Однако нападение на регион не стоит связывать с реальной силой ВСУ.

«Это политический маневр, попытка показать свою дерзость и украинскую микросилу. Потому что хочется, их со стороны Суджи уже выгнали, там остались какие-то блуждающие группы, которые тоже, естественно, добьют 9 мая, и это станет окончательной точкой. Для ВСУ здесь военного смысла нет», — заявил политолог.

При этом Маркелов считает, что таким образом киевский режим попытается отвлечь мировое сообщество от предыдущих заявлений об атаке на Москву.

«Это замена угрозы Зеленского. Понятно, что никаких атак на Москву 9 мая не будет, потому что там будут лидеры 19-20 государств. И Зеленскому давно уже сказали: „Даже не суйся в Москву“. А вот этот кусочек забрать в Теткино — километр на полтора километра — можно попробовать», — выразил мнение специалист.

Цель этой вылазки, подчеркнул политолог, в контроле киевским режимом хотя бы части российской территории.

«Сохранить присутствие и контроль хоть за тремя столбами, за тремя домиками на российской территории. Это просто психологический эффект того, что Украина тоже делает ответ России», — заявил Маркелов.

По мнению политолога, даже западные политики не поддерживают подобные действия Украины, однако Киеву нужно что-то делать для сохранения политического лица.

«Зеленскому на Западе по рукам дали, сказали: „Не дай Бог ты сделаешь хоть какой-то намек на угрозу приехавшим лидерам в Москву“. Все понимают, что в ином случае ответ будет очень жестоким, Киеву тогда совсем труба», — заключил специалист.

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