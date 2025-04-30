Переговоры по урегулированию конфликта между Россией и Украиной до сих пор продолжаются. Российские власти старательно пытаются преподнести киевскому режиму возможности для перемирия, однако последние с таким предложением не согласны. И в первую очередь это связано с нежеланием президента Украины Владимира Зеленского проводить мирные переговоры. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог и доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Переговоры Путина и Уиткоффа по Украине

В ходе последней встречи спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным стороны провели переговоры продолжительностью три часа. После завершения встречи Уиткофф выразил восхищение Кремлем, назвав его «впечатляющим местом».

Фото: [ t.me/news_kremlin ]

Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, в ходе встречи обсуждались перспективы возобновления прямых контактов между представителями Москвы и Киева. В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что встречи Путина со спецпосланником Трампа предоставляют ценную возможность для передачи российской точки зрения американским партнерам.

Однако позиция киевского режима по конфликту не столь положительна.

Отношение Киева к переговорному процессу

В середине апреля украинский президент Владимир Зеленский резко высказался о Уиткоффе. Он заявил, что якобы спецпосланник Трампа обсуждает вопросы вне своей компетенции. Также лидер киевского режима дерзко ответил Трампу из-за замечания по Крыму. Зеленский заявил, что Киев хочет сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.

Фото: [ сommons.wikimedia/President Of Ukraine (https://www.flickr.com/people/165930373@N06) ]

В свою очередь европейские дипломаты активно убеждают президента Украины согласиться на территориальные уступки в рамках мирного урегулирования конфликта. Однако, как отметил политолог Перенджиев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», Зеленский заинтересован лишь в продолжении конфликта.

«Зеленский считает, что конфликт — это возможность и дальше, во-первых, положить себе деньги в карман, во-вторых, сохранять власть. Ну и сохранять, наверное, даже значимость в международном положении. Как только он начнет уступать территории, он понимает, что на этом все закончится», — подчеркнул специалист.

В первую очередь завершится финансирование Украины со стороны западных стран, поскольку конфликт будет идти к мирному урегулированию.

«Зеленский нужен только как лидер, ведущий прокси-войну, которую ведет Запад против России. А он выступает как руководитель этого инструмента войны, то есть Украины», — сказал он.

Также Перенджиев подчеркнул, что одним из важных вопросов станет тема потраченных на конфликт денег. Причем заинтересуются Зеленским не только в США, но и в Европе.

«Понятно, что выводы будут сделаны не в пользу Зеленского. Есть большой риск, что он не просто лишится власти и денег, но что он окажется где-нибудь в тюрьме Гуантанамо. Зеленский прекрасно это понимает, поэтому ни на какие территориальные уступки никогда не пойдет», — заключил политолог.

Позиция США

Несмотря на разные заявления, президент США Дональд Трамп отметил, что переговоры по урегулированию конфликта продолжаются.

Фото: [ сommons.wikimedia/Official White House Photo ]

По его мнению, Россия и Украина близки к тому, чтобы провести «встречу на очень высоком уровне». Также в Госдепе заявили, что Вашингтон серьезно настроен на урегулирование вооруженного конфликта на Украине.

Переговоры по Украине сейчас: ожидать мира?

В понедельник, 28 апреля, Путин объявил официальное перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с 00:00 с 7 мая на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

Фото: [ istockphoto.com ]

Кремль призвал Киев поддержать инициативу и также объявить перемирие на указанный период. Однако глава офиса президента Украины Андрей Ермак отверг перемирие с РФ.

В ночь на 30 апреля агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что Уиткофф предложил Путину прекратить огонь по текущей линии фронта. Однако Путин не изменил свою позицию по вопросу территорий, настаивая на том, что все территории новых регионов должны перейти под контроль России.

Как отметил политолог Сергей Марков в беседе с интернет-изданием «Подмосковье Сегодня», для решения конфликта украинским войскам необходимо отступить с новых российских территорий.

«Украинские войска должны уйти с территории, которую они сейчас контролируют. Такая позиция означает: либо никакого мирного соглашения сейчас мы подписывать не будем, либо мы готовы это требование изменить только в обмен на очень серьезные уступки с украинской стороны», — сказал эксперт.

В частности демилитаризация, денацификация и прекращение поставок западного оружия во время перемирия, продолжил он.

«Предложение Путина о перемирии на 9 Мая свидетельствует о том, что более долговременное перемирие раньше было невозможным. Россия четко требует, чтобы на Украину были прекращены поставки вооружений. Кроме того, Россия требует, чтобы мобилизация была прекращена», — подчеркнул специалист.

Однако Запад сейчас далек от пророссийской позиции, в связи с этим вероятность переговоров о мирном соглашении весьма мала, заключил Марков.

Ранее стало известно, что Вашингтон вряд ли увеличит поставки вооружения Киеву, но, скорее всего, сохранит уже имеющиеся.