Кто это покупает? На «Авито» в Москве продают хлебный зажим за 81 тыс. рублей

В Сети можно обнаружить самые необычные находки для покупки: у жителей Москвы есть возможность приобрести «счастливый» зажим для хлеба стоимостью 81 тыс. рублей. Объявление корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» обнаружил на «Авито».

Как отметил автор объявления, такая находка приносит удачу и исполняет как минимум одно желание. Сейчас у москвичей есть возможность приобрести товар по скидке, поскольку раньше он стоил 90 тыс. рублей, теперь — 81 тыс. рублей. В случае покупки товар доставят прямо к дому покупателя.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Однако на текущий момент никто из пользователей сервиса не решился приобрести столь необычный товар. Стоит отметить, судя по дате на хлебном зажиме — 9 сентября 2025 года, ему уже больше двух месяцев.

