Дмитриев день 8 ноября: народные приметы на этот день

Православная церковь 8 ноября вспоминает великомученика Димитрия Солунского. В народном календаре дату знают как Дмитриев день. О жизни святого, а также запретах народных примет 8 ноября — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Родившийся на земле древнего Солуня, Димитрий с юных лет был избранником судьбы. Его жизнь была насыщена чудесами и испытаниями. В юности он стал солдатом, посвятив себя защите Христа и Родины. Легенды говорят, что Солунский обладал необычайной силой и храбростью. Среди множества войн и сражений, он также исцелял раненых. Однако не обошлось без испытаний — Димитрий стал мучеником за свою веру.После кончины великомученик был канонизирован. Верующие приходили поклониться ему, молясь о помощи и заступничестве.

В этот день в России проходят торжественные богослужения. Верующие собираются в храмы для молитвы и причастия. В некоторых регионах принято проводить ярмарки и народные гулянья, где люди могут купить традиционные блюда и изделия народного промысла. Существует поверье, что в эту дату необходимо помолиться о здоровье и благополучии семьи, а также вспомнить о своих предках.

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Приметы

Кошка лапой закрывает морду — к морозу;

Оттепель в этот день — к сырой зиме;

Если хозяйка 8 ноября пекла блины, первый предназначался для душ умерших родных, есть его нельзя;

Если на Дмитриев день нет снега, значит Пасха будет теплой;

Багряная заря в этот день — к ветрам;

Запрещено делать какие-либо дела, связанные с водой, чтобы не вылить грязную воду на души покойных;

Чем обильнее поминальный стол 8 ноября, тем отраднее и легче умершим на том свете;

Нельзя мыться в бане, сквернословить и ругаться;

С этого дня не принято играть свадьбы, а венчаться можно только после 7 января.

Именины в этот день празднуют: Дмитрий, Василий, Афанасий, Антон, Марк.

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