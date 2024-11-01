Дмитриевская родительская суббота: что нужно обязательно сделать 2 ноября

Православная церковь 2 ноября празднует Дмитриевскую родительскую субботу. Что в это день необходимо сделать каждому верующему и как совместить духовные дела с работой, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете, протоиерей Константин Харитонов.

По словам священнослужителя, суббота особенно праздновалась на Руси и была связана с днем памяти великого Дмитрия Солонского, покровителя Дмитрия Донского.

«Эта суббота «вошла в календари» после Куликовской битвы, когда преподаватель Сергий молился за усопших воинов во время сражения и потом, когда поминали на 40-й день после битвы всех убиенных воинов. И впоследствии каждый год поминались убиенные воины за несколько дней до праздника памяти великого мальчика Дмитрия Солонского, который отмечается 8 ноября», — заявил протоиерей интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эта традиция переросла в родительскую субботу, когда православные поминают усопших, совершают панихиды, продолжил священник.

«Это важно — поминать усопших. Они ждут наших молитв, они больше ничего так не ждут. И особенно те, кто умер без покаяния, кто не успел покаяться перед Богом в церкви, кто, может быть, не имел глубокой веры в Бога, не покаялся в своих грехах. Это как стакан воды для человека, который терпит жажду в пустыне», — пояснил отец Константин.

Помочь усопшим, по его словам, можно только через молитву в храме, только молясь Богу за божественные литургии или совершая панихиды по ним.

«В этом году суббота — рабочий день. Если есть возможность посетить храм, надо обязательно это сделать. Служба у нас и вечером, и в пятницу начинается. Поэтому можно сходить и на вечернюю, и на утреннюю литургию, после которой будет панихида», — заключил священнослужитель.

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