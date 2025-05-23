Дмитрий Позов оказался в рехабе: что произошло и как себя чувствует актер «Импровизации»

Известный участник шоу «Импровизация» Дмитрий Позов сделал неожиданное признание. В социальных сетях он поделился, что уже несколько дней проходит курс лечения в реабилитационном центре, куда обратился из-за проблем, связанных с алкогольной зависимостью и депрессивным состоянием. Что известно о здоровье артиста и его проблемах в личной жизни — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Смерть отца и проблемы с алкоголем

По словам Позова, причиной его пристрастия к алкоголю стали именно психологические трудности. Он подчеркнул, что не злоупотреблял спиртным, но для него это стало слишком частым явлением. На ситуацию повлияли несколько факторов: тяжелая болезнь и смерть отца, а также последовавшие за этим проблемы в семейной жизни.

Дмитрий признался, что до последнего надеялся на возможность преодоления разногласий с супругой, но его надежды не оправдались. В результате он принял решение уйти из семьи и начал злоупотреблять алкоголем, осознав, что устал от постоянной игры на публику. Все это привело к глубокой депрессии, с которой он не смог справиться самостоятельно.

«Я больше не могу притворяться. Месяцами изображать радость и веселье, когда мой отец медленно умирает. Делать вид, что в семье все благополучно, отвечать на вопросы о наших делах, имитировать домашний уют, хотя давно не живу дома, читать домыслы о нас и продолжать улыбаться, когда 15 лет моей жизни рушатся», — поделился Позов.

Он попросил своих поклонников воздержаться от распространения слухов о его личной жизни. Позов также подчеркнул, что ни он, ни его супруга не нуждаются в жалости или советах.

Личная жизнь и страх смерти

Отношения между будущими супругами начались в 2010 году, а 31 августа 2012 года они сыграли свадьбу. В 2015 году у Дмитрия и Екатерины родилась дочь Савина, а в 2019 году — сын Теодор. Позов открыто рассказывал о своей личной жизни и часто публиковал фотографии с семьей в своих соцсетях.

Фото: [ t.me/pozov ]

Это не первый случай, когда артиста подводит здоровье. Известно, что он пережил кому после операции на щитовидную железу. Свое состояние между жизнью и небытием он описывал как критическую ситуацию на дороге, где действия становятся рефлекторными — крутишь руль, жмешь на педали, не осознавая происходящего.

Несмотря на пережитое, Позов заявлял, что у него отсутствует как страх смерти, так и беспечное отношение к жизни. Он осознал, что непредвиденное может случиться в любой момент.

Чем известен Дмитрий Позов

Дмитрий Позов — популярная персона в мире юмора, знаменитый участник телевизионного проекта «Импровизация», создатель видеоконтента, автор текстов и обозреватель. Как и у многих современных комиков, его путь в индустрии развлечений начался с участия в КВН.

Впоследствии Станислав Шеминов, который в будущем стал креативным продюсером «Импровизации», предложил Дмитрию попробовать свои силы в этом направлении. Так, в 2012 году возникла группа «Спорный вопрос», где Позов выступал вместе с Антоном Шастуном, ставшим впоследствии его коллегой в «Импровизации».

Фото: [ t.me/pozov ]

В 2016 году Дмитрий Позов запустил Youtube-канал «Pozov Rec», где делился видеозаписями выступлений «Импровизации» и показывал интересные моменты, происходящие за кулисами.

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