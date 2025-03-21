До 12 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в выходные 22 и 23 марта

Выходные дни, 22 и 23 марта, в Москве и Московской области ожидаются теплыми и без осадков. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В субботу, по прогнозу эксперта, будет облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные небольшие осадки.

«Днем в Москве преимущественно без осадков. Температура ночью -2...0 градусов на окраине и +1…+3 в центре. По области ночью -3...+2, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Днем в столице +4...+6, по области +2...+7 градусов. Ветер юго-западный и западный, от 6 до 11 метров в секунду», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье, 23 марта, ожидается небольшая облачность и без осадков. Температура ночью в Москве -7…-5, в центре города — от -4 до -2 градусов.

«Днем в столице +6…+8. Ночью в Подмосковье от -10 до -5, днем +4…+9 градусов. Ветер восточной четверти, 2-7 метров в секунду», — добавил Ильин.

В первый рабочий день новой недели прогнозируется небольшая облачность и без осадков. Температура в столице ночью -6…-4 градуса, в центре — от -3 до -1.

«Днем в Москве +10…+12 градусов. В Подмосковье ночью -9…-4, днем +7…+12. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду», — заключил синоптик.

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