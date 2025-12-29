До двух лет лишения свободы: стало известно, сможет ли работающий в Дубае курьером Даня Милохин вернуться в РФ

Уехавший два года назад из России в Дубай 24-летний блогер Даня Милохин делится с подписчиками, что он вынужден работать курьером и официантом, чтобы обеспечить свою девушку всем необходимым. Ранее блогер уже возвращался на Родину, но почти сразу уехал, так как в стране заинтересовались его уклонением от военной службы. Сможет ли Милохин вернуться в Россию без последствий, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала адвокат по уголовным делам, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова.

По ее словам, в случае реального уклонения от прохождения военной службы по призыву ему может грозить до двух лет лишения свободы по статье 328 УК РФ.

«Для того, чтобы этот состав преступления был, необходимо доказать злостность, а также соблюсти все законно установленные процедуры: должны быть надлежаще вручены повестки, он должен быть годен по состоянию здоровья к воинской службе», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Только при наличии совокупности этих признаков блогер может подвергнуться уголовной ответственность, уголовное дело может быть возбуждено, отметила она.

«Всегда требуется соблюдение процедуры призыва, необходима медкомиссия, решение призывной комиссии и только потом можно говорить о наличии или отсутствии состава преступления. Если же будет доказаны неявки в военком по повесткам, но без «злостного» уклонения, тогда речь будет идти об административной ответственности», — заключила Полякова.

