Дочь Гагариной не успевает отдыхать от занятий: выяснилось, может ли быть выгорание у ребенка известной певицы

В Сети появилось видео, на котором 7-летняя дочь Полины Гагариной занимается танцами. Сама певица отметила, что Мия также пошла в музыкальную школу, занимается английским и готовится к соревнованиям, разучивая новые комбинации в танцах. График для школьницы достаточно серьезный, но, по словам матери, девочке он нравится. Может ли такая нагрузка повлиять на психику ребенка или привести к выгоранию, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

Эксперт отметила, что выгорание происходит у детей, которые очень плотно заняты с утра и до самого вечера. У них не остается времени наедине с собой: постоянно на секциях, кружках и занятиях.

«Такая тема сейчас очень распространена. Но важно понимать, что, во-первых, уровень энергии, интеллекта и мотивации у детей разный. Когда ребенка таскают по секциям через силу, он не хочет, у него внутреннее сопротивление, то действительно происходит выгорание», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Такие дети, продолжила психолог, сначала протестуют словами или поведением, но если это не помогает — могут начаться болезни, а за ними и потеря интереса к жизни.

«И даже когда эти люди вырастают, во взрослом состоянии они мало чем интересуются, потому что у них сформировалась программа — чем бы я не занимался, это все равно будет тягостно и неинтересно, это все только забирает силы», — добавила Абравитова.

Но если у ребенка высокий уровень энергии и то, куда он ходит и чем занимается, ему действительно интересно, он в это погружен и делает с удовольствием — это, подчеркнула психолог, совершенно другая история.

«В таком случае о выгорании речь не идет. Такой человек развивается, реализуется, даже несмотря на столь малый возраст. И это очень здорово и прекрасно. И родителям я бы вменила в обязанность сделать так, что ребенок попробовал себя в разных сферах, чтобы он ощутил, что действительно интересно ему, а не вам», — объяснила эксперт.

Учитывая таланты родителей, продолжила психолог, в случае дочери Полины Гагариной не может идти речь о каком-то выгорании.

«Эти таланты ей передались в какой-то степени. Может в большей, может в меньшей, но способности все равно передаются. И если ребенок занимается практически тем же самым, то и мотивация высокая, ведь он вырос в среде артистов, в среде поющих и артистичных людей. Для ребенка это как дышать, это образ жизни, образ мысли. Я думаю, что девочке ничего не грозит», — заключила Абравитова.

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