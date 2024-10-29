Дочь Игоря Николаева может вернуться в Россию: переезд из США принесет ей полноценное счастье

Дочери Игоря Николаева Юлии исполнилось 46 лет. Певец поздравил ее с днем рождения в Instagram* и опубликовал редкие фотографии. Сейчас Юлия Николаева проживает в США, но она еще может переехать обратно в Россию, предсказала эзотерик Инна Алексеева (Мишина).

Дочь Николаева родилась на Сахалине. В детстве вместе с родителями она переехала в Москву, а повзрослев, поступила в университет в Майами. В настоящее время Юлия проживает в США, бывая в России лишь наездами. Звездная дочь желает быть ближе к отцу и еще может вернуться на Родину, заявила Алексеева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Юлия открыта к новым возможностям и, вероятно, рассматривает переезд в будущем, однако испытывает внутренние страхи и сомнения. Движение вперед требует от нее решимости. В своих намерениях она может столкнуться с сопротивлением и необходимостью найти баланс между желаемым и действительным, подчеркнула эзотерик.

«Возможно, ее решение будет зависеть от материального благосостояния и помощи со стороны семьи», — добавила Алексеева.

В жизни Николаевой эзотерик предрекла период самооткрытия. Если Юлия решится на переезд, это может принести ей новое начало и полноценное счастье, заключила предсказательница.

Ранее стало известно, что дочь Успенской забрали в психбольницу.

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