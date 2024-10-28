Дочь Успенской забрали в психбольницу: выяснилось, где именно ребенок звезды избавляется от наркозависимости

Израильский друг дочери Любови Успенской Александр рассказал , что певица поместила своего ребенка Татьяну Плаксину в клинику — психбольницу. Сама артистка сказала ему, что ее дочь находится в Швейцарии. Экстрасенс Инесса Алиева подтвердила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что Плаксина может проходить лечение, однако не исключено, что больница находится за пределами Москвы.

Александр заявил, что помощники Успенской приехали за Плаксиной к нему в квартиру, сделали ей укол, после чего психиатр «на коленочке» подписал бумагу о наркозависимости дочери певицы. Татьяну вывезли из Израиля. Ее друг считает, что «Швейцария», о которой говорит Успенская, — кодовое название психбольницы, где лежит Плаксина.

Алиева предположила, что у дочери певицы мог произойти срыв после долгой паузы в употреблении наркотиков. По ее словам, Плаксина пробудет в больнице долго. Успенская хочет уберечь своего ребенка, изолировать от новых знакомств. Ясновидящая отметила, что Татьяна — тонкая личность, у нее были сильные психологические травмы, которые идут из детства. Возможно, у Успенской могло не быть времени на дочь, и та недополучила материнского тепла и пошла по нехорошему пути.

Шанс на то, что Татьяна начнет жизнь с чистого листа, есть, но маловероятен, отметила экстрасенс. Важно, чтобы она сама захотела этого, иначе ничего не изменится.

«Возможно, если Любовь возьмется за Татьяну, а та будет ее слушаться, то матери удастся вытащить дочь из этого состояния. Здесь нужен постоянный контроль и работа над собой. Пока что без терапии это состояние невозможно», — заключила Алиева.

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