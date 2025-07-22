Доигралась: Лободе могут запретить въезд в Россию — чем грозит певице возвращение в Москву и почему ее не ждут в Киеве

Украинскую певицу Светлану Лободу ждут трудности при въезде в Россию, сообщают РИА Новости. Это связано с основаниями для возможного запрета на посещение страны. Что ждет Светлану, если она все-таки попадет в Россию, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал эксперт юридической компании Право-Сити, специалист по миграционному праву РФ Матвей Елисеев.

Юрист отметил, что сегодня у Светланы Лободы нет официальных ограничений на въезд в Россию. Она не внесена в реестр иностранных агентов, не включена в списки лиц, угрожающих национальной безопасности, и не является гражданкой России, а значит, не подпадает под нормы о лишении гражданства или ограничении свободы передвижения российских граждан.

«Ее прежнее пребывание в России регулировалось на основании вида на жительство (ВНЖ), срок действия которого, по сообщениям СМИ, истек. После февраля 2022 года она заявила о прекращении своей профессиональной деятельности в России и переехала в Латвию. Таким образом, на момент возможного въезда она будет рассматриваться как иностранный гражданин без РВП и ВНЖ, то есть — временно пребывающий», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Таким образом, продолжил он, как гражданка Украины Лобода может въехать в Россию по визе или в безвизовом порядке, если соблюдены требования миграционного законодательства.

«При въезде ей потребуется: действующий заграничный паспорт, миграционная карта, цель визита (например, частный визит, гастрольная деятельность, и так далее), а также документы, подтверждающие наличие места проживания и средств к существованию на период пребывания», — добавил Елисеев.

Однако эксперт отметил, что при утрате ВНЖ ей придется заново проходить всю процедуру оформления правового статуса — будь то разрешение на работу, РВП или ВНЖ — если она рассчитывает находиться в России длительное время или осуществлять коммерческую, творческую деятельность.

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«На практике, несмотря на формальное отсутствие ограничений, сотрудники Пограничной службы ФСБ РФ имеют право отказать во въезде без объяснения причин, если посчитают, что пребывание иностранца на территории РФ нежелательно в целях обеспечения безопасности государства, общественного порядка или здоровья населения», — подчеркнул юрист.

По словам эксперта, это касается особенно граждан Украины, в отношении которых в последние годы применяется усиленный контроль.

«Если в отношении конкретного лица у сотрудников возникнут основания полагать, что оно может быть лояльно к украинской стороне, демонстрировало антироссийскую риторику, либо участвовало в публичной критике политических решений РФ, — въезд может быть отказан, даже без предварительного уведомления», — продолжил Елисеев.

Таким образом, если Светлана все-таки попадет в Россию, у нее будет право пребывать в стране в течение срока, разрешенного миграционным режимом (обычно до 90 дней в течение 180 дней — для безвизовых въездов).

«Однако любые профессиональные или публичные выступления, в том числе концерты, будут расцениваться как трудовая деятельность, которая требует разрешения на работу или контракта с организатором, зарегистрированного в России. В противном случае ее могут привлечь к административной ответственности. Поэтому риск отказа при въезде существует, и при его реализации оспорить его будет крайне затруднительно», — заключил эксперт.

Критика СВО и крах карьеры

Украинская певица раскритиковала Россию после начала СВО и заявила, что больше не вернется к российским поклонникам ее творчества. В 2022 году певица поддержала Украину и переехала в Латвию. По словам Лободы, с начала СВО, она приняла решение «быть со своей страной», так как у нее «не осталось выбора». Однако она также отметила, что в России достигла пика своей карьеры, после чего все оборвалось.

В том же году Лободу включили в список нежелательных звезд на Украине. На эту новость она отреагировала крайне резко, заявив, что ей плевать на списки.

Фото: [ соцсети ]

«Рада, что у вас есть время этим заниматься, а я пойду потрачу еще пару миллионов гривен на закупку памперсов и смесей», — высказалась Светлана.

Певица продолжает выступать в Европе, но до былой популярности ей далеко. Несмотря на поддержку ВСУ, она также испытывает проблемы с организацией концертов на Украине из-за русского языка.

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