Долг за Mercedes: в Махачкале пытались застрелить известного бойца ММА

В Махачкале было совершено покушение на жизнь 29-летнего непобежденного бойца ММА Тимура Хизриева, выступавшего в лигах PFL (Professional Fighters League) и Bellator, сообщил представитель правоохранительных органов в беседе с РИА Новости. Подробнее об инциденте — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Получил пять ранений

Как уточняет телеграм-канал Shot, инцидент произошел в ночь на 15 июня возле одного из домов на улице Даниялова. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент нападения. На записи видно, как Хизриев припарковал свой Mercedes-Benz Gelandewagen, вышел из автомобиля и направился к задней двери, чтобы достать личные вещи. В этот момент к нему со спины подбежали двое мужчин в масках и открыли стрельбу из травматического оружия.

После атаки нападавшие скрылись с места преступления на белой Lada Priora. По данным телеграм-канала Shot, в машине их уже ждал третий соучастник, находившийся рядом с одним из магазинов. Уточняется, что во время побега злоумышленники выкрикивали оскорбления в адрес семьи спортсмена.

Хизриев выжил, был экстренно доставлен в Республиканский центр травматологии и ортопедии в Махачкале. По предварительной информации, он получил около пяти ранений в области груди и плеча, а также открытую травму кисти с переломом со смещением. В ту же ночь врачи провели операцию. Сейчас состояние бойца оценивается как стабильное.

Личная месть

В качестве одной из версий нападения следствие рассматривает личную месть. После инцидента в городе был введен план «Перехват», возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Прокуратура Дагестана контролирует расследование, отметив, что нападавшие действовали «по предварительному сговору» и «из хулиганских побуждений».

Правоохранители разыскивают подозреваемых. В частности, внимание уделяется 29-летнему жителю Махачкалы Марселю Алиеву, который, по данным телеграм-канала Shot, также пытался строить карьеру в ММА.

«Бойцы Хизриев и Алиев были знакомы. Предварительно, они конфликтовали давно, и мотивом нападения стала месть. Алиев уже был судим за разбой в 2014 году», — отметили в телеграм-канале.

Источник ТАСС из силовых структур подтвердил, что один из нападавших действительно был ранее знаком с Хизриевым.

«Ранее общались друг с другом. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение подозреваемого в нападении», — сообщил собеседник агентства.

Организация PFL, в которой выступает Хизриев, пока не располагает подробностями случившегося, но отслеживает ситуацию.

Как пишет телеграм-канал «Mash на спорте», причина стрельбы в Тимура Хизриева — долг за гелендваген. Непобежденный боец ACA и Bellator MMA взял около 30 млн рублей на покупку внедорожника и не смог отдать сумму вовремя. Эту информацию подтверждает и МВД по Дагестану.

Чуть позже были установлены личности напавших на бойца ММА Хизриева в Махачкале, сообщается в телеграм-канале МВД Дагестана. В настоящее время личности обоих подозреваемых установлены. Полицейскими принимаются меры к их задержанию

Кто такой Тимур Хизриев

Тимур Хизриев родился 19 ноября 1995 года. Он тренировался в спортзале Dagestan Fighter, а также в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале — отца знаменитого бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.

С 2014 года он выступает на профессиональной арене. За свою карьеру Хизриев провел 18 боев и ни разу не проиграл: 14 раз победу ему присудили судьи, трижды он выигрывал нокаутом, один бой завершился сдачей соперника. В 2019 году он стал победителем турнира Grand-Prix Berkut.

Последний поединок Тимур провел в ноябре 2024 года в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, где в финале сезона PFL в полулегком весе победил англичанина Брендана Лафнейна единогласным решением судей и получил приз в размере 1 млн долларов.

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