Долгая тайская зима: как изменился портрет туриста в Паттайе и на Пхукете

Туристические привычки гостей из России и других стран в Таиланде претерпевают существенные изменения. Вместо традиционных краткосрочных путевок путешественники все чаще выбирают формат продолжительного отдыха или даже сезонного проживания, сообщает аналитическое издание «Турпром».

Привлекательность Таиланда эксперты связывают с комбинацией факторов: благоприятный климат, доступные цены, разнообразная кухня и расслабленный стиль жизни. Эти преимущества в прошлом году обеспечили королевству рекордный турпоток, превысивший 30 миллионов человек.

Наиболее показателен пример Паттайи. Несмотря на ужесточение визовых проверок со стороны тайских властей, этот курортный мегаполис активно трансформируется в место постоянного проживания иностранцев. Резиденты арендуют или приобретают недвижимость на длительный срок, пользуются местной медициной и совершают покупки в районе своего проживания.

Существенно меняется и национальный состав гостей. В Паттайе заметно выросло число граждан России, а русскоязычные вывески и сервисы стали привычной деталью городского ландшафта. К ним присоединяются долгосрочные путешественники из стран Персидского залива, в частности, из ОАЭ.

Помимо хрестоматийных Паттайи и Пхукета, эксперты советуют обратить внимание на альтернативные направления для длительного проживания. Среди них — культурная столица Чиангмай с ее храмами, зеленый остров Ко Чанг, пляжная Краби и аутентичный северо-восточный регион Исан, славящийся гастрономией и яркими фестивалями.

