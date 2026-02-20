Долгосрочная аренда жилья в Москве подешевела на 8%: в чем причина

Стоимость долгосрочной аренды жилья в Москве снизилась на 8% за год, выяснили аналитики «Авито Недвижимости», сравнив данные за январь 2025-го и 2026-го. Результаты исследования доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Столица отличилась от общероссийской тенденции: в городах-миллиониках за последний год выросло предложение объектов для сдачи в долгосрочную аренду. Москва стала исключением: в регионе наблюдается снижение на 3% за год. Для сравнения: в Екатеринбурге предложение долгосрочной аренды в январе 2026-го выросло на 86% относительно того же периода 2025-го.

При этом в Москве, как и в других регионах, наблюдается снижение цен на съемное жилье, показали результаты исследования. Стоимость долгосрочной аренды в столице за год упала на 8%, в среднем по России — на 1%. Так, снять квартиру на долгий срок в Москве зимой 2026 года в среднем можно за 76 тыс. рублей в месяц: студию — за 64 тыс. рублей, однокомнатную — 64 тыс. рублей, двухкомнатную — 84 тыс. рублей и трехкомнатную квартиру — 130 тыс. рублей.

Причиной снижения аналитики назвали постепенный переток спроса из долгосрочной аренды в продажу на фоне улучшения условий по рыночной ипотеке.

«Москвичи активнее ищут возможности улучшить жилищные условия через покупку жилья на первичном и вторичном рынке, чем с помощью долгосрочной аренды. Подобная тенденция наблюдается и среди арендодателей: в целом по стране часть из них возвращается к идее продать свое жилье», — отметил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

