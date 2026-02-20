Вернут ли «удаленщиков» в офис из-за блокировки Telegram: эксперты дали неожиданный прогноз

Удаленный формат работы не пропадет из-за блокировки мессенджера Telegram. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Ранее телеграм-канал Mash писал, что «удаленщиков» в ближайшее время могут вернуть в офисы, так как не получится работать дистанционно из-за блокировки Telegram. После обновления настроек технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) со стороны РКН, через которые операторы регулируют интернет-трафик, начали происходить сбои в работе RDP-подключений. Именно они позволяли подключаться к рабочим столам Windows удаленно, не покидая комнаты.

Эксперт Бастрыкина заявила, что блокировка Telegram принесла много неудобств и бизнесу, и обычным пользователям.

«Привычный способ связи, рабочие группы, бизнес-каналы и многое другое стали либо полностью недоступны, либо работают медленно со сбоями. VPN тоже далеко не всегда помогает восстановить полноценный обмен информацией, так как эти сервисы тоже блокируют. Однако еще рано говорить о том, что последствия блокировки очередного мессенджера могут привести к сложностям с удаленным форматом работы и массовым возвращениям сотрудников в офисы», — отметила она.

Специалист заявила, что несмотря на то, что удаленный доступ к рабочему оборудованию усложняется и другими техническими ограничениями РКН, это пока еще не достаточная причина для таких радикальных перемен.

«Все уже привыкли к удаленной работе — и сотрудники, для которых это удобнее, и работодатели, для которых это выгоднее. Поэтому все будут стараться искать альтернативные технические решения для обеспечения нормальной удаленной работы. И даже если новые решения потребуют дополнительных расходов, это будет выгоднее, чем возврат к расширению офисов, увеличению арендной планы и оборудованию полноценных рабочих мест для офисных сотрудников», — заключила Бастрыкина.

