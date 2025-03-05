Долгосрочный мир близко? Что сказал Трамп перед Конгрессом США

Американский президент Дональд Трамп произнес свою первую речь перед Конгрессом США, которая продлилась 1 час 39 минут и стала самой долгой за последние минимум 60 лет. Выступление пролило свет на недавний скандальный визит лидера киевского режима Владимира Зеленского в Белый дом. Главные заявления Трампа перед Конгрессом и последовавшие за ними реакции — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сесть за стол переговоров

Лед, застывший после перепалки Трампа и Зеленского, произошедшей во время визита украинского политика в Вашингтон, кажется, тронулся. Выступая перед Конгрессом, американский президент сообщил о важном письме от Зеленского, заявившего о готовности Киева сесть за стол переговоров в ближайшее время, чтобы приблизить долгосрочный мир. Позже посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что, говоря о письме от Зеленского, Трамп имел ввиду пост в соцсети X. При этом Вашингтон не стал отменять решения о приостановке помощи Киеву после слов лидера киевского режима о готовности к переговорам, пишет The New York Times.

Республиканец также заявил о проведенных серьезных переговорах с Россией, в ходе которых были получены «мощные сигналы» о настрое Москвы на мирное урегулирование кризиса. Президент США подчеркнул, что «неустанно работает» над прекращением конфликта на Украине.

Фото: [ официальный сайт президента РФ ]

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков положительно оценил готовность Зеленского к мирному урегулированию. При этом он напомнил, что на Украине по-прежнему действует запрет на переговоры, пишут РИА Новости. Минск был бы для России лучшим место для переговоров, на данный момент этот вариант не обсуждался, заявил Песков.

Сделка по редкоземельным металлам

По данным американского телеканала CNN, после скандала в Овальном кабинете представители Вашингтона, в том числе спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог, связались с Зеленским и его командой. Американцы указали на важность скорой стабилизации отношений между Белым домом и Киевом и призвали возобновить переговоры до выступления Трампа в Конгрессе.

Одной из основ диалога между Вашингтоном и Киевом остается сделка по добыче полезных ископаемых, а именно — редкоземельных металлов. Ожидалось, что ее заключат в ходе визита Зеленского в Белый дом, оказавшегося скандальным. Выступая в Конгрессе Трамп сказал, что получил от украинского лидера сообщение о готовности подписать сделку в любой момент. Кроме того, американцы планируют нарастить добычу минералов и редкоземельных металлов и на территории США, добавил он.

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«Золотой век» Америки

Трамп планирует построить газопровод на Аляске с привлечением инвестиций других стран, в том числе Японии и Южной Кореи. Представители стран Азии, по его словам, уже выразили готовность стать партнерами проекта. Американский президент назвал будущий газопровод «гигантским».

Вхождение Гренландии с состав Штатов остается одним из направлений политики главы Белого дома. Трамп заявил, что одобрил бы решение населения Гренландии стать частью США. Министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что присоединения острова к Штатам не произойдет. Кроме того, американцы настроены вернуть контроль над Панамским каналом, компания Blackrock заключила соглашение о покупке его портов. Также в Белом доме будет создано управление по судостроению, Трамп нацелен ускорить строительство кораблей в стране.

Американский президент продолжает свою политику в отношении пошлин на иностранные товары. Вашингтон увеличит тарифы на импортные изделия. Трамп предупредил, что Китай, Индия и ЕС должны быть готовы к ответным пошлинам США, они могут вступить в силу 2 апреля. Внутри страны глава Белого дома планирует провести масштабное сокращение налогов для улучшения экономической ситуации.

Условиями найма специалистов должны быть профессиональные навыки, а не раса или пол, подчеркнул Трамп в своей речи. Кроме того, он намерен добиться запрета и криминализации операций по трансгендерному переходу среди детей.

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Космическая гонка получила новый виток после выступления Трампа в Конгрессе. Республиканец ожидает, что США станут лидерами в освоении космоса и установят свой флаг на Марсе. На реализацию более приземленных целей республиканец попросил финансирование Конгресса — он намерен создать передовую систему ПРО (противоракетной обороны) Golden Dome («Золотой купол»).

В завершении своего полуторачасового выступления Трамп пообещал Америке «золотой век». По его словам, США станут «самым безопасным, богатым и процветающим обществом в мире».

Ранее стало известно, какие антироссийские санкции могут отменить Штаты.