Долгожданное потепление: синоптик рассказал о погоде в Москве и Подмосковье на неделе

Комфортная теплая погода наступит в Москве и Московской области в течение рабочей недели. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Во вторник, 4 марта, согласно прогнозу эксперта, ожидается облачная погода. Ночью с осадками.

«Днем тоже ожидаются небольшие, а местами умеренные осадки в виде дождя или мокрого снега. Температура ночью в столице -1…+1, по области -3…+2 градуса. Днем в Москве +3…+5, в Подмосковье 0…+5 градусов. Ветер западный, 7-12 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду и возможна гололедица», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду, 5 марта, сохранится облачность и осадки в виде дождя или мокрого снега и ночью, и днем.

«В столице ночью -1…+1, днем +3…+5 градусов. По области ночью -3…+2, днем 0…+5 градусов. Ветер западный, 7-12 метров в секунду. Местами возможны порывы до 17 метров в секунду. Также сохранится и гололедица», — добавил Ильин.

В четверг, по прогнозу синоптика, продолжится облачность и осадки.

«Ночью в столице от 0 до +2 градусов, днем +3…+5. По области ночью -3…+2, днем от 0 до +5 градусов. Ветер западный, северо-западный, 7-12 метров в секунду, местами также порывы до 17 метров в секунду», — продолжил эксперт.

В последний рабочий день преимущественно облачная погода. Местами возможен небольшой дождь. Температура в ночное время -3…+2 градуса, днем от +2 до +7. Ветер южный, 2-7 метров в секунду.

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