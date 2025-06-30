Долгожданное потепление: стал известен прогноз погоды в Москве и Подмосковье на неделе с 1 по 6 июля

Небольшая передышка от летних холодов ожидает жителей Москвы и Московской области на неделе с 1 по 4 июля. Максимальная температура воздуха в эти дни составит +26 градусов, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз погоды

Во вторник, 1 июля, ожидается облачность и дождь, местами сильный.

«Температура в столице ночью +10…+12, днем +15…+17 градусов. По области ночью +8…+13, днем +13…+18. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду. Местами порывы до 15-20 метров в секунду», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду облачно с прояснениями, небольшой, а местами умеренный дождь. Температура в столице ночью +11…+13, днем +19…+21.

«В Подмосковье ночью +8…+13, днем +16…+21 градус. Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду в дневное время», — добавил Ильин.

Облачно с прояснениями ожидается и ночью в четверг, 3 июля. Днем переменная облачность, местами небольшой дождь.

«Температура в Москве ночью +13…+15, днем +24…+26 градусов. В Подмосковье ночью +10…+15, днем +21…+26 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду», — продолжил эксперт.

Фото: [ freepik.com ]

Переменная облачность сохранится в пятницу, 4 июля. Местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +11…+16, днем +19…+24 градуса. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление

В первую половину рабочей недели атмосферное давление будет ниже нормы, а во второй половине вернется ближе к нормальным показателям. Во вторник столбики покажут 735 мм ртутного столба, в среду — 740 мм ртутного столба. С четверга показатели вернутся в норму — 744 мм ртутного столба. В пятницу — 740 мм ртутного столба.

Колебания атмосферного давления, в частности его падение, способны негативно сказаться на самочувствии лиц, страдающих диабетом, гипотонией или болезнями опорно-двигательного аппарата. В подобных ситуациях возможно возникновение таких симптомов, как затрудненное дыхание, нарушение сердечного ритма, упадок сил, усиление беспокойства и ухудшение концентрации внимания.

Медики отмечают, что возрастание атмосферного давления может представлять опасность для здоровья людей с гипертонической болезнью, нарушениями обмена веществ, а также для тех, кто недавно перенес острое нарушение мозгового кровообращения или инфаркт миокарда.

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