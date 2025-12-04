Долина нарушает молчание: чем обернется новый поворот в деле о «мошеннической» продаже квартиры

Певица Лариса Долина пока воздерживается от комментариев относительно скандала с продажей квартиры из-за плотного гастрольного графика. Однако, как сообщил ее директор Сергей Пудовкин, артистка готовит официальное заявление, которое планирует обнародовать 5 декабря. Изменит ли заявление «отмену» певицы — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Скандал года

В 2024 году Лариса Долина продала свою квартиру предпринимательнице Полине Лурье за 112 млн рублей. Спустя время певица заявила, что стала жертвой телефонных мошенников: на протяжении нескольких месяцев неизвестные воздействовали на нее, и в итоге она не только согласилась на продажу недвижимости, но и передала им все полученные деньги.

Суд поддержал артистку и признал сделку недействительной. В результате Полина Лурье, действовавшая как добросовестный покупатель, лишилась и оплаченной суммы, и самого жилья. Именно этот момент вызвал сильнейший общественный резонанс. История с продажей квартиры Ларисы Долиной стала самым обсуждаемым негативным событием блогосферы 2025 года, следует из исследования «Ассоциации блогеров и агентств», которым располагает РИА «Новости». Коллеги и поклонники начали «отменять» певицу, а в соцсетях на нее обрушилась волна хейта.

Потеряла свое место

По словам Пудовкина, Долина намерена представить свою позицию и «рассказать всю правду» о происходящем. Он отметил, что шквал критики обрушился на певицу 26 ноября, сразу после объявления судебного решения, и в интернете фактически началась кампания по ее «отмене». При этом директор уточнил, что на концерте в Хабаровске не было пустых мест — публика пришла поддержать Долину, несмотря на разгоревшийся скандал. Психолог Марианна Абравитова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подчеркнула, что любой топ-артист находится в особой зоне риска.

«Любой шаг вправо или влево, и ты с этой вершины скатился. Мир так устроен: люди либо тебя любят, либо ненавидят. Среднего вообще не дано, если ты что-то яркое из себя представляешь. Долина — яркая звезда и талантливейший человек. Ничего удивительного в острой реакции в отношении ее нет», — пояснила эксперт.

Специалист подчеркнула, что один момент может спустить звезду с небес на землю: к примеру, такое произошло с певицей Аллой Пугачевой. Из-за своей позиции она потеряла место на вершине музыкального мира России. По этой причине Долиной необходимо высказаться о ситуации.

«Я считаю, что после заявления Долиной изменения будут. Если она искренне расскажет всю эту ситуацию, как она в ней оказалась и что на самом деле произошло, то понимание от какой-то части публики будет. Но будут и такие, кто не поверит в это, кто сочтет, что здесь есть какая-то недосказанность или туманность, и какая-то часть ее поклонников все равно отвернется», — выразила мнение психолог.

Фото: [ соцсети ]

При этом эксперт заверила, что Долиной сложно будет вернуться на те же позиции, что были у нее раньше.

«Темное облако уже никогда с нее не слетит. То место, на котором она была раньше, стало свободным. Она никогда уже не будет находиться в этой точке», — считает специалист.

В качестве примера эксперт привела ситуацию с певцом Филиппом Киркоровым после «голой вечеринки» от блогера Анастасии Ивлеевой.

«Это тоже самое, как было с Киркоровым, который вошел не в ту дверь. Обратите внимание, что сейчас он уже не там. Общество иначе относится к нему, несмотря на наличие концертов и востребованность. Этот осадок никуда не делся», — заявила она.

Заявление для Долиной сейчас необходимо, поскольку у нее будет шанс объясниться и не потерять публику, заключила Абравитова.

