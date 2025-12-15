Долина подала возражение на жалобу Лурье: дело рассмотрит Верховный суд — юрист рассказал, что может выиграть

Лариса Долина подала в Верховный суд возражения на кассационную жалобу Полины Лурье. В высшем судебном органе по гражданским делам назначено первое заседание по этому вопросу. Какие шансы на успех у обеих сторон, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

По словам эксперта, Верховный суд, скорее всего, подтвердит добросовестность покупателя, сделку признают, а предыдущее решение суда отменят, дело отправят на новое рассмотрение.

«С другой стороны, Долина не лишена права обратиться с гражданским иском к организаторам так называемой схемы. Если их установят, то потребовать компенсации. Но возможно и мировое соглашение, по которому Долина в качестве компенсации пострадавшей стороне предложит некоторые выплаты в определенный период времени за квартиру», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

При этом факт того, что продавец находился под влиянием мошенников, добавил эксперт, это неправильная позиция, так как законодательство и защита покупателя сводится на нет.

«Также здесь большие риски для рынка вторичного жилья. Поэтому добросовестный предприниматель должен все-таки быть уверен в том, что, приобретая, он приобретает право на недвижимость», — добавил эксперт.

Если говорить о влиянии, заблуждении и обмене, продолжил Капштык, законодателям следует рассмотреть вариант получения уведомления о том, что ближайшие родственники, опекуны или иные лица, имеющие право влиять на человека, знают о сделке.

«Потому что всегда присутствует стандартная схема, при которой говорят, что квартира в опасности, необходимо сделать что-то, перевести куда-то, продать, а потом вам вернется. И якобы нельзя говорить никому из родных, знакомых, друзей. Поэтому пункт гласности и согласия или уведомления ближайших родственников или опекунов — это было бы правильно», — заключил юрист.

