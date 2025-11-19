Доля россиян с четырьмя и более безработными знакомыми выросла до 7%

Осень принесла россиянам тревожные сигналы с рынка труда. Согласно свежим данным ВЦИОМа, в октябре индекс безработицы продемонстрировал заметный рост, поднявшись с отметки в -49 до -42 пунктов. Это свидетельствует о том, что проблема трудоустройства становится все более актуальной для граждан.

Методология исследования основана на личном опыте респондентов: социологи спрашивают, сколько их знакомых и близких потеряли работу за последние несколько месяцев. Результаты октября показали негативную динамику.

Так, доля тех, в чьем окружении четыре и более человека лишились места, выросла с 5% в сентябре до 7% в октябре. Одновременно с этим сократилось число россиян, которых волна увольнений пока не затронула: если в сентябре 68% опрошенных заявили, что в их круге общения никто не терял работу, то в октябре таких оказалось уже 65%.

Напомним, что индекс безработицы ВЦИОМ рассчитывается как разница между положительными и отрицательными ответами и является индикатором остроты проблемы в общественном мнении.

Ранее сообщалось, что работодателям хотят дать по рукам за «тихое увольнение» сотрудников.