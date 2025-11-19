Работодателям хотят дать по рукам за «тихое увольнение» сотрудников

В России предложено закрепить в законодательстве ответственность работодателей за создание условий, вынуждающих сотрудников увольняться «по собственному желанию». Об этом сообщили « Известия », получившие документ Института исследования проблем современной политики от 18 ноября.

Треть российских компаний сталкивалась с проявлениями «тихого увольнения» по данным исследования SuperJob за 2024 год, указали авторы инициативы. Они связывают это с системными проблемами в организации труда и неэффективными управленческими практиками.

Действующие нормы Трудового кодекса не обеспечивают достаточную защиту работников при давлении руководства, отметили в институте. Среди предложений — создание национального стандарта качества трудовой жизни и введение материальной ответственности для компаний, формирующих токсичную среду.

Право на компенсацию в размере трех среднемесячных зарплат для сотрудников, которые доказали факт «тихого увольнения», предусмотрено в качестве ключевой меры, пояснили авторы инициативы. По мнению разработчиков, это сократит число злоупотреблений.

Предложение направлено на укрепление трудовых прав и снижение внутренних конфликтов в организациях, заявили представители института. Эксперты сообщили о готовности участвовать в доработке документа и попросили министра труда Антона Котякова оценить инициативу.

