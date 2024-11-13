Должен лично Трампу: выяснилось, почему новым главой Пентагона стал телеведущий Хегсет

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп продолжает формировать свой кабинет министров. На должность главы Пентагона Трамп выбрал телеведущего Пита Хегсета. О нем будущий президент высказался так: «жесткий, умный и истинно верующий в Америку». По словам Трампа, с Хегсетом у руля «военные снова будут великими, а Америка никогда не отступит».

Несмотря на нынешнюю профессию телеведущего, у выбранного Трампом будущего министра обороны большой послужной список в армии. Он служил в Афганистане и Иране, кроме того, Хегсет также был неофициальным советником самого Трампа на протяжении нескольких лет.

На Fox News бывший военный работает в качестве корреспондента с 2014 года. В 2017 году он был назначен соведущим программы Fox & Friends Weekend. Политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» отметил, что выбор Трампа достаточно понятный, хоть и может вызвать ряд вопросов в Белом доме.

«Когда Трамп заявил о своих намерениях баллотироваться на пост президента США в прошлый раз, в глазах общественности Хегсет был как успешный ведущий программы «Ученик». И для США это как раз не минус, а плюс. Это человек, который прошел через многие ступени, и то, что он был телеведущим, только прибавляет ему популярности и известности», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Политолог подчеркнул, что Дональд Трамп, естественно, не будет назначать человека, который ничего не знает и не понимает.

«Хегсет участвовал в войнах, которые устраивала Америка, причем в разных. У него есть боевой опыт, есть представление, как функционирует эта система, и Трамп его назначил, помимо прочего, как человека, лично ему обязанного, который будет выполнять его команды. Не стоит забывать, что в прошлых выборах у него были весьма сложные отношения с военными, которые говорили Трампу, что он ничего не понимает в войне», — добавил Светов.

Кроме того, следует обратить внимание не только на профессию будущего министра обороны, но и на его возраст — 44 года, продолжил политолог.

«Это новое поколение молодых людей, которые не обременены вот этим противостоянием с Советским Союзом, которое вбито в голову предыдущему поколению. Это люди иного поколения, с другими взглядами, с другим пониманием ситуации, именно поэтому их выбирают», — заключил эксперт.

Политолог подчеркнул, что теперь Хегсет лично обязан Трампу за назначение на такую высокую должность.

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