Американский предприниматель Илон Маск вновь высказался против продолжения конфликта киевскими властями, он все активнее пытается участвовать в политике. Миллиардер также играет важную роль в формировании администрации избранного президента США Дональда Трампа, заявляет ABC News. Маск имеет скрытые намерения и стратегию и вполне может желать стать не советником Трампа, а будущим главой государства, отметила эзотерик Инна Алексеева (Мишина) в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, бизнесмен осознает, что его путь к власти будет тернист, и готов идти на хитрость. В жизни Маска просматривается новый старт и риск, сопряженный с ним. Предприниматель открыт к необычным возможностям, но должен быть осторожен с выбором, посоветовала Алексеева.

Карты Таро предсказали победу и признание Маска, он может получить поддержку при правильном позиционировании своей кампании, заявила эзотерик. Успех может прийти скоро, но в достижении своих целей бизнесмену необходимо заручиться надежными партнерами, что станет для него вызовом. Маску с его амбициозными планами следует искать новую аудиторию, отметила гадалка. Она добавила, что усилия предпринимателя в итоге могут привести к результату.

«Илон Маск может стать президентом США, но путь будет непростым», — заключила предсказательница.

Ранее демократы предложили отправить в отставку Джо Байдена ради Камалы Харрис.