Должна поклоняться ему: скрытый смысл требований Алексея Воробьева к будущей жене

Российский певец Алексей Воробьев заявил , что намерен жениться. Сейчас артисту 37 лет, но он ни разу не был женат. Также Воробьев раскрыл качества, которыми должна обладать его невеста: умная, красивая, желательно талантливая, но это не обязательно. «Пробег варьируемый, все равно у всех скручен, в оригинальном корпусе, без рестайлинга, тюнинга и обвеса», — добавил артист. Почему же секс-символ для многих российских девушек все еще одинок и виноваты ли в этом слишком высокие запросы к женскому полу, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

Эксперт подчеркнула, что такая ситуация в возрасте Воробьева — не удивительная и не эксклюзивная.

«Конечно, человек может сознательно выбирать свое одиночество, но бывают и бессознательные выборы. То есть человек хочет вступить в брак, но бессознательно совершенно не готов разделить свою жизнь с кем-то», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, также важно понимать, что все артисты имеют яркие акцент на своей личности, для самих себя они находятся на верхушки пирамиды. Таким людям нужно самовыражаться по полной программе. И если речь идет о второй половинке, певцу нужен рядом талантливый человек.

«Потому что в таких парах вторая половинка должна жить ради такой яркой личности, как Воробьев, и создавать ему определенные условия. По-другому они не смогут жить. Если таким личностям попадается человек, равный по харизме и энергоемкости, они пропадают, потому что не могут распределить свою энергию на многое. Пострадает его творческая самореализация», — подчеркнула психолог.

Кроме того, продолжила эксперт, объявление артиста о намерениях жениться — это не только выражение потребности, но и один из способов поднять популярность.

«Он не первый и не последний, кто использует такую конструкцию. Многие артисты скрывают, что находятся в браке, что у них есть дети, девушка или они влюблены. Не носят обручальные кольца и даже подписывают с продюсерами договоры о том, что не имеют права жениться до определенного возраста, потому что это маркетинговый ход для поддержания звездности», — пояснила Абравитова.

Воробьев, по мнению психолога, действительно может по-настоящему хотеть жениться. Возможно, ему не хватает эмоций, волны, которая накрывает при влюбленности. А высказывания в адрес потенциальной невесты в стиле оценивания автомобиля могут быть простой защитой.

«Цинизм всегда используется для того, чтобы рационализировать себя, когда человек не хочет показать свою нежную душу или то, что он уязвим. Он заявляет, что ему нужна девушка, но описывает ее как бы с юморком. То есть до конца не понятно, говорит ли он правду или шутит. Но такими вещами скрывают свою уязвимость и тонкую структуру, которую стесняются продемонстрировать», — заключила психолог.

Ранее эксперт объяснила критику Юрия Лозы в адрес Клавы Коки.