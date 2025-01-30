Не просто зависть: выяснилось, почему Лоза обрушился с критикой в адрес Клавы Коки

Советский и российский автор-исполнитель Юрий Лоза обрушился с критикой на певицу Клаву Коку. Мужчина заявил, что у артистки нет ни одного нормального хита, который можно дослушать «не будучи под наркозом или в запое». Также исполнитель заявил, что ни за что не стал бы сотрудничать с Клавой, так как она «не умеет петь и не вытянет ни одну ноту» из его песен.

В чем причина такого негатива к современным музыкантам и не движет ли Юрием простая зависть, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова. По словам эксперта, доброжелательным Лозу назвать нельзя, так как склад его характера достаточно «желчный».

«И это касается не только его возраста. Сейчас он уже пожилой, но, в принципе, был таким всегда. Поэтому он такой, какой он есть, и восприятие музыки других у него всегда было достаточно сложным. Здесь можно сказать не о новом поколении и зависти к нему, а в принципе о его взгляде на жизнь, на других людей, на творчество других людей, на признание их успехов и непризнание его самого», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

И эта желчь, продолжила эксперт, разливается на все сферы жизни.

«Кстати говоря, о том, чтобы петь с молодыми исполнителями или музыку молодых исполнителей, можно сказать только одно — это тоже к возрасту не относится. Например, Лев Лещенко. Будучи тоже очень пожилым человеком, он действительно и воспринимает творчество молодых, и вообще все новое и продолжает экспериментировать, и относится с юмором и по-доброму абсолютно к любому творчеству», — добавила Абравитова.

Такое принятие происходящего вокруг, принятие жизни и себя, по словам психолога, характеризует умных и глубоких людей.

«Поэтому говорить о том, что Лоза очень объективно что-то оценивает или его мнение особо ценно на фоне других, я бы не стала. Хотя, конечно, мнение любого человека ценно, если оно является авторитетом. Но вот с авторитетностью здесь, конечно, проблемы. Несмотря на то, что у него непростая жизнь и творческий путь тоже далеко непростой, он обладает большим опытом, все-таки срез его взгляда крайне негативный. Если человек смотрит через кривое зеркало на весь мир, как можно опираться на его мнение?» — заключила психолог.

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