10 октября состоится вручение Нобелевской премии мира. Многие страны поддержали идею о передаче награды президенту США Дональду Трампу. Политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, получит ли американский лидер Нобелевку.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия в данный момент поддержала бы выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира. Как отметил политолог Перенджиев, попытка Трампа по разрешению конфликта между Израилем и ХАМАС на Ближнем Востоке внесла большой вклад для мира в регионе.

«Сегодня это достижение Трампа видно, а дальше неизвестно, на Ближнем Востоке не происходит все время движения к миру, периодически обстановка снова обостряется», — пояснил эксперт.

Несмотря на попытки Трампа договориться с Израилем и ХАМАС, США все равно продвигает антипалестинскую риторику, отметил специалист.

Фото: [ сommons.wikimedia/Jaber Jehad Badwan ]

«Именно США блокируют многие резолюции ООН по Ближнему Востоку, в особенности решения палестинского вопроса и не признают палестинское государство. Трамп оставляет возможность дальнейшей эскалации», — выразил мнение политолог.

При этом в решение других конфликтов американский президент себя так ярко не проявил, считает эксперт.

«Что касается Армении и Азербайджана, здесь Трамп пришел на готовенькое. Много именно Россия решила в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном. Что касается украинского конфликта, здесь уж точно Трамп пока не миротворец. У него эмоциональные качели то в одну сторону, то в другую сторону. Соединенные Штаты Америки своими действиями не очень влияют на урегулирование конфликта», — заявил он.

При этом получение Нобелевки вполне вероятно для Трампа, считает политолог.

«Вполне допустимо, что Трамп, может, и получит Нобелевскую премию мира. Вспомним, как, например, в свое время Обама получил Нобелевскую премию мира авансом. Он ничего толком и не сделал для мира. А вот что самое интересное, что после этого как раз произошло наоборот. Под его руководством происходило очень много конфликтных ситуаций, которые развязывали именно США. Неважно, получит Трамп ее или не получит, в обоих случаях он перестанет быть заинтересованным в дальнейшем осуществлять хоть какую-то роль миротворца. И дальше он все не то что спустит на тормоза, а, наоборот, может и способствовать дальнейшей эскалации конфликтов в различных горячих точках, включая Украину и Ближний Восток», — заключил Перенджиев.

