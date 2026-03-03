Допинг в сборной? Мудрик намерен судиться с боссами УАФ во главе с Шевченко

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик, отстраненный от футбола с декабря 2024 года из-за положительной допинг-пробы на мельдоний, готовится к юридической войне. Как сообщает украинский журналист Игорь Цыганик, окружение игрока рассматривает возможность подачи иска против руководителей Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Ключевая деталь: иск будет адресован не самой организации, а лично ее боссам. Президентом УАФ последние годы является легендарный форвард Андрей Шевченко. Причина — версия о том, что запрещенные вещества могли попасть в организм Мудрика во время его пребывания в расположении сборной Украины. Эту версию ранее уже озвучивала BBC, отмечая, что игрок контактировал с сердечно-сосудистым препаратом, находясь в расположении национальной команды.

Адвокаты футболиста настаивают, что мельдоний был введен без ведома спортсмена, а значит, ответственность должен несть персонал сборной. Сам Мудрик неоднократно заявлял, что никогда сознательно не принимал запрещенных веществ.

Напомним, «Челси» отстранил Мудрика 16 декабря 2024 года после того, как проба А дала положительный результат. В июне 2025 года проба В подтвердила наличие мельдония. Украинец пропустил уже полтора сезона и рискует получить четырехлетнюю дисквалификацию, что фактически поставит крест на его карьере в топ-клубе. Его контракт с «Челси» рассчитан до 2031 года, но за это время он провел лишь 73 матча, забив 10 голов и отдав 11 передач.

Ранее Шевченко заявлял, что УАФ поддерживает игрока и ждет результатов разбирательства. Однако окружение футболиста, судя по всему, намерено добиваться правды через суд, и мишенью станут именно функционеры, отвечающие за работу в сборной.

