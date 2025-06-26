Доступ к удаленным приложениям на iPhone: что такое RuStore и как его установить

Благодаря российскому магазину приложений RuStore у граждан есть возможность оплачивать покупку приложений с помощью отечественных банковских карт. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Ранее Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, запрещающий Apple ограничивать установку RuStore на устройства, передает ТАСС. Как отметила эксперт Бастрыкина, отечественный магазин приложений имеет ряд преимуществ.

«RuStore — это российский магазин приложений. Сейчас он работает для пользователей операционной системы Android. Там можно скачивать бесплатные и платные приложения по аналогии с другими магазинами, такими как Google play и App Store», — пояснила специалист.

Как уточнила Бастрыкина, по новому закону с 1 сентября 2025 года компания Apple должна будет предоставить российским владельцам iPhone возможность скачивать приложения из RuStore. Если компания интегрирует этот магазин в свою систему, то для владельцев iPhone в России этот магазин приложений будет предустанавливаться на устройстве при покупке.

«Преимущества RuStore — это возможность оплачивать покупку приложений с помощью российских банковских карт и скачивать некоторые из тех приложений, которые были удалены из других магазинов», — выразила мнение эксперт.

При этом установить RuStore на телефон с ОС Android в настоящее время уже можно с официального сайта магазина, заключила Бастрыкина.

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