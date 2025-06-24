Утечка паролей: как защитить свои данные от взлома мошенниками

«Хранить пароли на телефоне, например, в заметках или других аналогичных приложениях, в незашифрованном виде не стоит. Передать мошенникам доступ к своему устройству вы можете в любой момент случайно, просто неосторожно перейдя по ссылке. И тогда в первую очередь они используют в своих целях этот файл с паролями», — заключил Бастрыкин.