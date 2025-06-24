Утечка паролей: как защитить свои данные от взлома мошенниками
Киберэксперт Бастрыкин рекомендовал не хранить пароли в телефоне без шифрования
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Установка сложного пароля с разнообразными символами поможет обезопасить от взлома персональных аккаунтов. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал руководитель отдела информационной безопасности PGR Agency Юрий Бастрыкин.
«Лучший подарок, который можно сделать мошенникам, — установить в качестве пароля свое имя, дату рождения или другую доступную информацию, которую при взломе проверяют в первую очередь», — пояснил эксперт.
Помимо надежного пароля специалист рекомендовал устанавливать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно.
«Подтверждение доступа через SMS-код значительно усложнит задачу аферистам. Но при этом важно не попасться на уловку и не сообщить этот код якобы сотруднику службы безопасности. Здесь все будет зависеть от вашей бдительности», — заявил Бастрыкин.
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Кроме того, пароли гражданам можно хранить разными безопасными способами. Есть много специальных программ — менеджеров паролей, отметил эксперт.
«Пользователю понадобится помнить только один пароль от этого приложения. В браузерах в целом можно сохранять пароли для быстрого доступа к личным кабинетам и соцсетям, но гарантий полной безопасности они не дают», — выразил мнение специалист.
Также на компьютере пользователям можно сделать закрытый файл с паролями, который будет зашифрован, однако это менее надежный вариант, чем специальная программа, считает Бастрыкин.
«Хранить пароли на телефоне, например, в заметках или других аналогичных приложениях, в незашифрованном виде не стоит. Передать мошенникам доступ к своему устройству вы можете в любой момент случайно, просто неосторожно перейдя по ссылке. И тогда в первую очередь они используют в своих целях этот файл с паролями», — заключил Бастрыкин.
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