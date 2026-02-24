Доступ к вентилю есть у всех: в Макеевке неизвестные решили судьбу целого района, перекрыв задвижку

В редакцию « Блокнот Донецк » обратились возмущенные жители поселка Ново-Калиново в Макеевке. Целый район остался без водоснабжения из-за того, что ремонтная бригада местного водоканала бросила разрытую траншею, а неизвестные лица самовольно перекрыли магистральные задвижки.

Инцидент произошел 23 февраля. Специалисты аварийной службы прибыли на улицу Гризодубовой для устранения порыва на трубопроводе. Рабочие выкопали котлован, однако саму течь ликвидировать не стали. Бросив объект в разобранном виде, коммунальщики покинули место ремонта. В результате вода продолжала бесконтрольно разливаться, затопляя прилегающую территорию и устремившись в сторону закрытого частного сектора на улице Славы.

Дальнейшее развитие событий местные жители уже назвали «коммунальной анархией». Обитатели затапливаемой улицы, устав от потоков грязи, не стали дожидаться возвращения аварийных служб. Неизвестные лица получили доступ к магистральному вентилю и просто перекрыли его, полностью лишив водоснабжения весь поселок Ново-Калиново.

Особое возмущение вызывает официальная реакция ресурсоснабжающей организации. Представители водоканала в ответ на претензии жителей заявляют, что понятия не имеют, кто оставил людей без воды. Это ставит резонный вопрос о том, кто в действительности контролирует стратегические коммуникации города. Если доступ к задвижкам открыт для любого желающего, а предприятие «Вода Донбасса» не отслеживает, кто хозяйничает на их объектах, безопасность и управляемость инфраструктуры сводятся к нулю.

Судя по кадрам, присланным в редакцию, на месте так называемых ремонтных работ осталась лишь грязь вперемешку со щебнем. Ситуация требует немедленной реакции контролирующих органов. Городские коммуникации не могут функционировать в режиме свободного доступа, где подача воды зависит от настроения жителей соседней улицы, а коммунальные службы выступают в роли безучастных наблюдателей.

Отметим, что проблема водоснабжения в Макеевке стоит крайне остро. Ранее сообщалось, что жители Кировского района по пять месяцев живут без воды в домах с затопленными фекалиями подвалами, а коммунальщики игнорируют жалобы. Перебои связаны с частыми авариями, повреждениями энергосистемы и недоступностью прежних источников водоснабжения. Власти обещают решать проблему переходом на локальные источники, однако текущий инцидент показывает, что системный кризис усугубляется и откровенной халатностью.

