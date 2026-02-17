Катастрофа под ногами: в Кургане 89% сетей канализации оказались полностью изношенными

В Кургане коммунальная инфраструктура оказалась на грани полного коллапса. Цифры, которые представили специалисты «Водного союза», шокируют: 89% сетей канализации в городе полностью изношены, передает ИДО «Область».

Еще страшнее ситуация с водопроводом — там 80% сетей тоже имеют стопроцентный износ. Это значит, что трубы, по которым вода приходит в дома и уходят стоки, фактически превратились в труху.

Каждую неделю коммунальщики латают дыры, но масштаб бедствия нарастает. Только за период с 9 по 15 февраля бригады ликвидировали шесть аварийных ситуаций на сетях водопровода. Но главной головной болью стала крупная авария на коллекторе диаметром 1 тыс. мм. Этот коллектор транспортирует стоки с большей части города, и его поломка грозила настоящей экологической катастрофой.

Причина аварии банальна и страшна — большой износ участка стальной трубы. Металл просто сгнил за десятилетия службы. Нарушилась работа всего магистрального коллектора, и стоки могли в любой момент вырваться на поверхность в жилых микрорайонах.

Специалисты работали трое суток в круглосуточном режиме, чтобы не допустить этого. В итоге прогнивший кусок стали заменили на современную полиэтиленовую трубу, которая прослужит гораздо дольше.

Параллельно бригады цеха канализации устранили 115 засоров по всему городу. Работа кипела без остановки. Сейчас коллектор функционирует в штатном режиме, но проблема никуда не делась.

Огромный процент износа сетей остается миной замедленного действия под всем городом. Коммунальщики признают: сети нужно менять полностью, но на это требуются миллиарды и годы.

