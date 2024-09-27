Дождь и холод придут в Москву и область на выходных

Температура воздуха в Москве и Подмосковье на выходных 28-29 сентября продолжит снижаться. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Он подчеркнул, что в субботу ожидается облачная погода с дождем. В столице температура воздуха ночью будет находиться в районе +13…+15 градусов, днем — +19…+21 градус.

«В области также облачно и с дождем. Температура ночью от +10 до +15 градусов, днем — от +17 до +22 градусов. Ветер южный, по силе — 6-11 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду», — заявил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье, по словам эксперта, в столичном регионе сохранятся облачная погода и дождь. В Москве в ночное время также +13…+15 градусов, а днем — от +16 до +18 градусов.

«В ночные часы по области ожидается +10…+15 градусов, днем +15…+20. Ветер западной четверти, от 6 до 11 метров в секунду», — добавил Ильин.

Дождь частично сохранится и в понедельник, продолжил он. В первый день недели прогнозируется +4…+9 градусов ночью и +7…+12 градусов днем. Ветер северный — от 3 до 8 метров в секунду.

Ранее синоптик заявил, что первый снег в Москве и области пойдет уже в начале октября.