Сейчас жара, но первый снег уже близко: прогноз синоптика шокировал жителей Москвы и Подмосковья

Сентябрь 2024 года дарит жителям Московской области настоящее июльское тепло, но до конца «бабьего лета» осталось совсем немного времени. Синоптик Александр Ильин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что первый снег может выпасть в регионе уже в начале октября.

Установившееся тепло в Московскую область принес блокирующий антициклон, который практически весь август и сентябрь продержался на территории европейской части России. Однако уже в конце текущей недели произойдет смена антициклона, что повлечет за собой спад температуры. Столбик термометра упадет до +17°…+22°, а в понедельник, 23 сентября, воздух в Подмосковье и вовсе не прогреется до +14°…+19°, констатировал Ильин.

«С четверга на нас начнет влиять Скандинавский антициклон, ветер сменится с восточного, юго-восточного на северо-западный. С северо-запада начнут приходить свежие порции воздуха, температура начнет постепенно понижаться. К концу следующей недели мы ждем серьезный обвал температур. В ночь с понедельника на воскресенье даже ожидаются заморозки до -4°…+1°. В дневные часы 26 сентября на западе, северо-западе Москвы температура не поднимется выше +6°…+8°, а 27 сентября +5°…+10° будет наблюдаться по всей области. Меньше, чем за неделю, температура воздуха с +25° упадет до +5°…+10°. Также пойдут дожди», — рассказал эксперт.

Постоянный снежный покров может установиться на территории Московской области уже в конце ноября, продолжил он. Однако первые снежинки жители региона смогут увидеть уже в начале следующего месяца.

«Первый снег мы можем увидеть даже в начале октября, снежинки могут появиться ночью: температуры будут понижаться до +2°…+4°. Далее более уверенный снег обозначится с 14 по 17 октября, потом уже в ноябре. В начале ноября пройдет снег при слабоотрицательных температурах. До середины ноября и далее достаточно длительный период ожидается с небольшими морозами до -2° днем и до -4°…-9° в отдельные ночи. Это достаточно низкие температуры даже для ноября», — отметил Ильин.

В третьей декаде последнего осеннего месяца ночная температура снизится до -10°, днем возможно от -1° до 6°. Кроме того, оттепели в этот период не ожидается. В декабре в регион придут ночные морозы от -10° до -15° в отдельные периоды. В первые дни декабря температура продержится на отметках от -3° до -6°, добавил синоптик.

«В декабре возможны кратковременные оттепели с мокрым снегом. Январь, как я уже говорил, покажет себя. Морозы ниже -20° в конце первой и начале второй декады января вполне могут стать частыми гостями в Московской области. Этот период пройдет без осадков», — заключил Ильин.

Ранее синоптик Ильин рассказал, в какие годы прошлого века сентябрь был таким же теплым.