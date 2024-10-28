Дождь и мокрый снег ожидаются в Москве и Подмосковье на неделе

Облачная погода с дождями ожидает жителей Москвы и Подмосковья на неделе с 28 по 2 ноября. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Во вторник, по прогнозу эксперта, облачно и небольшой дождь. Температура воздуха в столице составит +4…+6 градусов, по области +1…+6 градусов.

«Днем в Москве +6…+8 градусов, по области +4…+9. Ветер ночью западный, 3-8 метров в секунду, а днем западный и северо-западный от 6 до 11 метров в секунду», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду, 30 октября, преимущественно облачно, ночью без осадков. Небольшой, а местами умеренный, дождь возможен в течение дня.

«Температура в столице ночью -1…+1 градус, днем +7…+9 градусов. В области ночью -3…+2 градуса, днем +5…+10. Ветер западный и юго-западный от 6 до 11 метров в секунду», — добавил Ильин.

Облачная погода с прояснениями ожидается и в четверг, 31 октября, продолжил он. Ночью преимущественно дождь, днем возможен и мокрый снег.

«В Москве ночью и днем +2…+4 градуса, по области +1…+6 градусов. Ветер западный и северо-западный, 7-12 метров в секунду. Местами возможны порывы до 17 метров в секунду», — подчеркнул эксперт.

В пятницу и субботу в Москве и Подмосковье также облачно, ночью небольшой снег, а днем дождь. Температура в ночные часы -5…0 градусов, днем +2…+7. Ветер юго-западный, ночью — 3-8 метров в секунду, днем — 5-10 метров в секунду.

Ранее стало известно, когда завершится магнитная буря, обрушевшаяся на Землю утром 28 октября.