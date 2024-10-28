Сильная магнитная буря накрыла Землю: насколько она опасна и когда закончится

Сильная магнитная буря началась на Земле 28 октября в 6:00 по московскому времени. Ее завершение ожидается только в середине дня 29 октября. Об этом свидетельствует график, опубликованный на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Подробный прогноз по часам, а также способы защиты от последствий — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прогноз по часам

Буря началась в 6:00 утра 28 октября, сразу достигнув уровня G2 (средняя буря). Вероятность возникновения сильного магнитного шторма в этот день составляет 35%. На уровне G2 буря продержится до 12:00 по московскому времени, после чего пойдет на спад.

Слабый уровень геомагнитных изменений сохранится до 9:00 вторника, 29 октября. С этого времени и до 12:00 показатели выйдут сначала в «желтую», а затем в «зеленую» зоны. Вероятность возникновения сильного магнитного шторма составляет 15%.

Последствия магнитных бурь и как защититься

Врачи утверждают, что вспышки на Солнце и их последствия не могут провоцировать появление новых заболеваний, они лишь активируют уже имеющиеся хронические болезни. Именно поэтому важно правильно подготовиться к магнитной буре и соблюдать некоторые правила в период ее активности.

Желательно отказаться от тяжелой пищи, физической нагрузки и стресса. Также следует отдать предпочтение отдыху, здоровым продуктам питания и хорошему, спокойному настроению. Важно следить за уровнем артериального давления и пульсом, а при необходимости вызвать врача.

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