Дождь, зной или прохлада: какой сезон в Таиланде на самом деле идеален для вас?

Таиланд ежегодно привлекает миллионы туристов своими белоснежными пляжами, яркой культурой и знаменитой кухней. Однако гарантией идеального отдыха становится не только выбор курорта, но и понимание местного климата. Чтобы помочь путешественникам избежать неприятных сюрпризов, эксперты запустили специальный тест, который позволяет разобраться в сезонных особенностях королевства и определить лучшее время для поездки, пишет « Турпром ».

Климат Таиланда классифицируется как тропический, и в нем четко выделяются три основных сезона, каждый из которых кардинально меняет лицо страны. С марта по май длится жаркий сезон, с июня по октябрь — влажный дождливый, а с ноября по февраль — так называемый прохладный, считающийся наиболее комфортным для большинства туристов.

У каждого периода есть свои неоспоримые преимущества и скрытые недостатки, знание которых превращает планирование отпуска из лотереи в осознанный и успешный выбор.

