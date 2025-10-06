Дожди без остановки: какой будет погода в Москве и Подмосковье на неделе с 7 по 10 октября

Жителей Москвы и Подмосковья ожидает дождливая рабочая неделя. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Подробный прогноз погоды — в материале.

Во вторник, 7 октября, будет облачно с прояснениями, в Москве преимущественно без осадков, по области местами пройдет небольшой дождь. Ночная температура в столице составит +7…9°, по области +4...9°. Днем в Москве ожидается +12…14°, в Подмосковье +9...14°. Синоптики прогнозируют восточный ветер с порывами 1-6 м/с.

Ночью в среду, 8 октября, пройдет небольшой дождь, температура в Москве составит +7…9°, по области +4...9°. Днем дождь продолжится местами, воздух в столице прогреется до +10…12°, в Подмосковье +7...12°. Ветер, сообщил Ильин, ожидается восточный, юго-восточный с порывами 5-10 м/с.

«Ночью в четверг, 9 октября, будет облачно, местами небольшой дождь, температура +5...10°. Днем облачно с прояснениями местами небольшой дождь, температура +10...15°. Ветер южных направлений 1-6 м/с», — заявил эксперт.

Дождливая погода прекратится лишь в пятницу — последний день рабочей недели пройдет без осадков. Ночная температура 10 октября составит +5...10°, дневная +10...15°. Ветер прогнозируется южный 1-6 м/с.

